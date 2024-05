Fuerte ataque de Javier Milei contra el gobierno español: "Políticas de miseria y muerte"

Casa Rosada Los perros de Milei, capítulo mil: Otra vez Adorni no quiso decir si son 4 o 5

En la oportunidad, donde se discutía sobre comunicación y redes sociales, Puente apuntó sobre el presidente argentino que "desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho. Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ´¿Os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? (...) es imposible que gane’".

Embed - Óscar Puente acusa a Javier Milei de «ingerir sustancias»

Puente es conocido en España por sus exabruptos, sus salidas de tono, y su uso de X (ex Twitter) para dirimir polémicas. Todos puntos que comparten con Javier Milei.

Por estas declaraciones, desde la Oficina de la Presidencia argentina repudiaron "las calumnias e injurias formuladas por el ministro de Transporte y Movilidad sostenible de España, contra el presidente Javier Milei.

A continuación, le tocó el turno de los palos a Pedro Sánchez y a su esposa, la bilbaína Begoña Gómez.

"El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Por el bien del Reino de España, esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su Nación y, por consiguiente, las relaciones con nuestro país", señalaron.

"Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España; ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física; y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte", agrega el comunicado.

"Los argentinos elegimos cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia. El mismo modelo que aplica el Partido Socialista Obrero Español en su país", escribieron.

"Esperamos que el pueblo español pronto vuelva a elegir vivir en libertad", concluyeron, desde la dependencia oficial.