Franco Aranda se reunió con Sergio Massa y ¿cobró fuerza la candidatura a gobernador?

Este martes, el ex intendente de la Capital y referente del Frente Renovador en San Juan, Franco Aranda, se reunió con el ministro de Economía de la Nación y líder del espacio político, Sergio Massa.

"Tuve el honor de reunirme con el Ministro de Economía de la Nación y gran amigo Sergio Massa, para hablar sobre las oportunidades de San Juan y Argentina en el sector minero. También tuvimos la oportunidad de conversar sobre su próximo viaje a la Cumbre de Minería en Toronto", escribió el sanjuanino en Twitter.

En diálogo con Tiempo de San Juan, Aranda dijo que "he estado contando un poco del escenario político de San Juan, él ya conoce a todos los actores, así que le he dado mi mirada".

Como es natural, no confirmó su candidatura a gobernador. "Todavía no hemos tomado esa decisión", contestó. No obstante, fuentes calificadas revelaron que la foto con Massa en este momento previo era la pieza que faltaba para encarar un eventual anuncio. Otra versión pasa por la redefinición de estrategias. Tiene aliados como el presidente de Parte, el albertista Martín Azcona, que también aspiran para el cargo.

Además, en un inicio hubo ganas de presentar candidatos en los 19 departamentos. Aranda estuvo abocado a eso durante el 2022. Pero en la última semana también analizaron la posibilidad de apostar por los distritos donde se consideran más fuertes como Capital, Rawson y Chimbas.