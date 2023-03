Franco Aranda se alineó con Gioja y será candidato a diputado proporcional

https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_post?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFrancoArandaSJ%2Fposts%2Fpfbid0jsHfVrsynHKDi6vxVgu6dgBne6kPnNQcqpNmwKgJiiBvpRaYwnozPqqgTBhcqp6ol&access_token=EAAGZAH4sEtVABAADmZBU2CgoWWLVCltt8jOIy9puaOv1bSfKb9WWMCAXtUjZBpr0UJyr0rFIQpeXTE280xApmVB4VAoRTNkqeHqYPW2J4KZBon04s9vrxjMFBwkeUk6QMIGgacd4xXI3WZAH6XuGCiB9as7k9cWXYqy5iZAsMeiAZDZD Queremos renovar San Juan acompañados de la fuerza y la experiencia de José Luis Gioja. Vamos a ser parte de San Juan... Publicado por Franco Aranda en Lunes, 20 de marzo de 2023

Durante la semana pasada, sonó como un fuerte aliado al giojismo, y hasta señalaron que podía integrar la candidatura de la fórmula gobernador-vice con el actual diputado nacional. "Venimos conversando con José Luis (Gioja) por un acuerdo más programático en donde vamos hablando de las distintas figuras que tenemos en los departamentos con la posibilidad de que jueguen", manifestó el ex intendente de la Capital en la última edición de Off The Record.

Ante los fuertes rumores, que culminaron este lunes tras el anuncio del dúo Gioja-Fabián Gramajo para el sublema San Juan Vuelve, el referente massista en San Juan había expuesto: “El tema de cargos no lo hemos conversado, nosotros estamos mirando primero a San Juan y después miramos los partidos y agrupaciones, y al final venimos los hombres”.

El referente de Sergio Massa en la provincia recordó que su relación con Gioja empezó en la interna del 2015 contra el entonces ministro de Turismo, Dante Elizondo. El funcionario era el preferido del ex gobernador. Pero, según destacó Aranda, "tampoco es que volcaron todo el aparato, hubo una apertura del juego". "Siempre tuve buena relación y no perdí el vínculo con él", aseguró.

Las confirmaciones del giojismo del lunes

A las 13:30 de este lunes, y a través de vía streaming, el candidato a gobernador de San Juan, José Luis Gioja, confirmaba su compañero de fórmula. El propio diputado nacional fue el encargado de informar que el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, lo acompañará en el dúo que encabezará el sublema San Juan Vuelve de cara a las elecciones provinciales del 14 de mayo.

"Me acompañará un amigo, que es intendente y que ha sido concejal. Mi compañero será Fabián Gramajo", dijo Gioja, confirmando un dato de último momento, que se venía hablando de manera informal pero que terminó tomando forma. Hubo negociaciones en Casa de Gobierno, pero fueron reuniones que no terminaron de convencer al chimbero.

Con el acompañamiento de Gramajo, su candidata a intendenta Daniela Rodríguez, vicepresidenta del PJ, pasará a competir dentro del giojismo en estas elecciones. Carlos Gómez y el bloquista Andrés Chanampa serán los dirigentes que se postularán por el oficialismo provincial en Chimbas.