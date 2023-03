Franco Aranda, en Off the record: la relación con el giojismo y por qué no llevan lista propia

Este miércoles, el presidente del Frente Renovador en San Juan, Franco Aranda, participó de Off the record -el streaming de Tiempo de San Juan- y contó cómo es su relación pasada y actual con el diputado nacional José Luis Gioja y la fuerza que conduce. También argumentó sobre por qué no lleva una lista propia de cara al 14 de mayo y prefirió ir en alianza.