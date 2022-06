Falta de gasoil: ¿Reducirán el horario de servicio de colectivos?

FATAP, la entidad nacional a la que responde ATAP, lanzó un comunicado hablando de la falta de combustible, "lo que podría llevar a una rediagramación de servicios, haciendo énfasis en los horarios pico. Esto quiere decir que los servicios se prestarían hasta las 10 de la noche", afirmó el sanjuanino. Ahora los colectivos funcionan hasta la 1 de la mañana, es decir que serían 3 horas menos de servicio por día, el nocturno. El horario de las 6 para inicio del servicio no se tocaría.

Salvá dijo que esta situación deviene de la reducción de compensación tarifaria para el interior del país y la escasez de combustible. "Estamos pagando 200 pesos el litro de grado dos y 170 pesos el litro de grado tres", afirmó. "En el Norte del país directamente no hay combustible esto no había llegado a San Juan pero ayer empezamos a hablar de quién nos puede vender y se complica día a día. Estamos consiguiendo combustible día a día, no puedo decir si mañana habrá", se lamentó. Y consideró que "no sería difícil" que pueda pasar que un día por falta de combustible los sanjuaninos se queden directamente sin servicio de micros.

"Nos manejamos con distintos proveedores Axion, YPF, Shell, hemos llegado al punto de recolectar con un tanquecito por todos lados y lo que complica mucho es el precio", afirmó el empresario.

El comunicado de FATAP

El comunicado dela Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros es el siguiente:

La FEDERACION ARGENTINA DE TRANSPORTADORES POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS – F.A.T.A.P., pone en conocimiento de los usuarios y ciudadanos en general, que el sector del Transporte Público por Automotor de Pasajeros del INTERIOR del País, pese al gran esfuerzo realizado para explicar las muy desfavorables condiciones en que la actividad se desarrolla, hasta el momento, no ha obtenido respuestas acordes a la gravedad de la situación que la afecta.

Así, De los $ 70.000 MIL MILLONES necesarios para dar cobertura mínima al presupuesto AÑO 2022, el ESTADO NACIONAL, por medio del DNU 331/22 ha decidido asignar solo $ 38.000 MIL MILLONES, lo que representa un del 45% menos de lo solicitado.

Los constantes incrementos en el precio del GASOIL, el riesgo cierto de agotamiento del stock disponible y la falta de reposición del consumido, ponen en riesgo la continuidad y regularidad de los servicios.

En este contexto, resulta imposible atender salarios, aguinaldos y los costos erogables, tales como combustibles, lubricantes, neumáticos, reparaciones y seguros, elementos todos imprescindibles para mantener operables los servicios.

Sin una solución de fondo, las empresas prestadoras del servicio de transporte público de pasajeros urbanos y suburbanos del Interior del País deberán reprogramar los servicios, dando prioridad a las horas pico sobre las horas valle, suspendiendo los mismos entre las 22:00 horas a las 06:00 del día siguiente

Lamentamos profundamente los contratiempos que esta medida ocasionará a nuestros usuarios y a la población en general, pero la adoptamos con la convicción de que es la única manera de evitar la paralización total del sistema, la desaparición de empresas de capital nacional y la consecuente pérdida de los puestos de trabajo que generan.