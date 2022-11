Expropiaciones: nuevo freno, malestar y un rechazo de la Corte que hizo ruido

"La presidenta del tribunal (Silvina Rosso de Balanza) dijo que nos informarían cuando vamos a retomar, pero hasta ahora no se sabe", indicó uno de los defensores que recordó que ya se hizo un planteo en la Corte de Justicia para quejarse por la forma en que se desarrolla el juicio. No obstante, la máxima autoridad judicial lo rechazó.

Las defensas protestaron porque aseveran que su trabajo se ve afectado por la carga horaria que no les permite intervenir en otros casos. Fue por ello que hicieron un planteo en la Corte y la Sala Tercera de Superintendencia lo desestimó, explicando que el tribunal del juicio era el único que tenía competencia en este tipo de cuestiones.

Curiosamente, esa resolución se dictó con un error y por ello hizo ruido entre los abogados, ya que fueron las defensas particulares las que realizaron la presentación y no la Asociación Sanjuanina de Abogados Penalistas. Sin embargo, la entidad nunca hizo una presentación formal en la Corte por el tema.

nota.jpg

La confusión se prestó porque ASAP emitió un comunicado a través de sus redes sociales apoyando a los abogados. Pero no presentó nada ante las autoridades, ya que no todos los abogados de la causa están representados por la asociación y, para evitar conflicto, desistieron de la formalidad. "ASAP prestó apoyo, no como el Foro de Abogados que se quedó en el molde y no hizo nada", dijeron fuentes allegadas.

El dictamen de la Sala Tercera, resuelto por la jueza Ana Lía Larrea, caratulado como respuesta para ASAP, argumentaba que la reprogramación de audiencias y los detalles pertinentes son potestades solamente del tribunal conformado por Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón.

Desde la justicia explicaron que la razón que motivó al tribunal a postergar las audiencias fue para resolver todas las oposiciones de las defensas. Se entiende, de esta manera, que cuando se reactive el juicio se conocerán las definiciones de los planteos.

Algunas versiones indican que el juicio se reanudará el próximo miércoles, aunque por el momento se trata de especulaciones puesto que todavía no hay una decisión formal al respecto.