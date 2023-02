Explota el macrismo mendocino: Bullrich amenaza con mano dura

En general es Omar de Marchi, titular del PRO mendocino, quien sostiene, ante quien quiera escucharlo, que Mendoza en manos de los radicales no está nada bien.

Las críticas, leves en cuando a gestión, recrudecieron por maniobras oficiales tendientes a dejar sin PASO al PRO dentro de Cambia Mendoza, elección en la que de Marchi pensaba dar la pelea interna.

"No entiendo por qué el radicalismo apuró los plazos en la provincia cuando faltan dos meses para el cierre de frentes electorales. Por lo que no se si hay espacio (para competir en unas PASO), apuntó, consultado sobre el tema.

"No ha gobernado en los últimos siete años un frente, sino un partido político que es el radicalismo. Hoy advertimos que la provincia necesita una potencia mayor que el que tienen quienes hoy conducen la UCR", manifestó, reforzando la idea de la necesidad de dos propuestas electorales dentro del mismo espacio.

Para de Marchi, que tenga que volver cornejo a Mendoza para candidatearse es señal de dos cosas: que el senador vuelve a “refugiarse” a la provincia, ante un presente en la política nacional, al menos, modesto; y un proyecto que no cierra en Mendoza, que no fue capaz de generar un líder nuevo que pueda suceder a Suárez.

Sobre Cornejo, no dejo dudas: "Hay una incursión de Cornejo a nivel nacional que fracasó y por eso volvió a refugiarse en la provincia, pero Mendoza no es un refugio".

Tanta crítica crispó a Patricia Bullrich, titular del PRO nacional, que advirtió su intención de poner la casa en orden.

Primero aseguró que este lunes próximo se podría anunciar una decisión definitiva sobre el tema, y amplió: "No hay decisiones individuales. Hay un reglamento y se tienen que apegar a la ley. Soy presidenta del PRO y estoy pensando cómo se presenta el partido en 24 distritos de los cuales tres gobernamos. Para hacer las cosas bien, la ley es lo que rige".

De Marchi, cercano a Rodríguez Larreta (el rival de Bullrich en la interna amarilla) amenazó varias veces con que si no lo dejan participar en unas PASO se iría de Cambia Mendoza y competiría por afuera.

Ante esa chance, Bullrich se jugó la ropa con el anuncio de algo que no está en sus manos: "Cornejo y De Marchi van a poder competir en las PASO para ver quién es el mejor candidato. Lo que no puede pasar es romper la coalición. Eso atenta contra las posibilidades de Juntos por el Cambio y pone la individualidad encima de la necesidad colectiva. No está dentro de los cálculos de nuestra coalición romper".