¿Existe el libertariómetro en San Juan? La respuesta de Martín Turcumán en Off the record

El miércoles, el fundador del partido Acción por una Democracia Nueva (Adn), Martín Turcumán, participó de Off the record, el streaming de Política de Tiempo. ¿Existe el libertariómetro en San Juan?

El excandidato a la Gobernación afirmó que Adn "no nació con un perfil libertario ni somos un partido libertario". En ese sentido, aseguró que "somos un partido provincial de centro derecha".

Para Turcumán, Adn tiene "una mirada liberal, no libertaria". Es más, "en todos estos años aprendimos las diferencias" e hizo una comparación con el Partido Justicialista.

El dirigente dijo que así como no existe un peronómetro, "en ese espacio, no hay cómo medir estas cosas". Y aclaró que "podemos tener muchos aliados que coinciden en lo general y particular en muchas cosas y formar un frente electoral".