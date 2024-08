Estela de Carlotto también le soltó la mano a Nicolás Maduro: "Está trampeando"

Comunicado La Unión Europea no reconoce el triunfo de Maduro en las elecciones de Venezuela

"Es un país donde tiene de arrastre lo que fue el fundador de ese partido político (en referencia a Hugo Chávez). Y a este hombre (por Nicolás Maduro) yo no tengo palabras para juzgarlo, porque no puedo hablar de lo que no sé. En esto tienen que estar los políticos, pero los países también, porque están condenando para que presente las actas", apuntó, en una entrevista radial.

La dirigenta de los Derechos Humanos se mostró convencida de que Maduro "no tiene las boletas, no tiene nada" que justifiquen su proclamada victoria.

"Yo lo estoy siguiendo porque lógicamente a uno le interesan los países de Latinoamérica. Tenemos que defendernos entre los latinoamericanos. La mayoría tuvimos dictaduras en el mismo momento, y todos perdieron familias", remató Carlotto.