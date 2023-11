Estela de Carlotto tras el triunfo de Javier Milei : "Vamos a pedir una reunión con el nuevo presidente"

Repercusión Estela de Carlotto le respondió a Victoria Villarruel: "Que a mí me diga lo que quiera pero que no toque a mi hija"

"Vamos a pedir, cuando creamos propicio y prudente, una reunión con el nuevo presidente, como lo hemos hecho siempre", confirmó la presidenta de la asociación esta mañana en Radio Futuröck. "Mañana en la reunión de comisión, las Abuelas decidiremos pedirle más adelante una audiencia al actual presidente, como hemos hecho con todos. El único que dijo 'no quiero recibirlas' fue [Mauricio] Macri en su momento. Dijo: 'No tengo tiempo, de aquí en adelante diríjanse al ministro de Justicia'. Después nos recibió. No importa. Son cosas que hay que vivirlas", comentó al respecto.

La referente nacional e internacional de la lucha a favor de los derechos humanos, admitió que ayer domingo hubo “lágrimas y decaimiento” por la victoria del líder de La Libertad Avanza, pero enseguida marcó: “Lo de hoy es lucha, hay que seguir”.

Bajo esa línea, de Carlotto siguió con sus afirmaciones: “¿Estamos preocupados? Sí, y mucho. Pero la preocupación no va a borrar la fuerza del amor que tenemos por los que dieron la vida por un país mejor, ahí estaremos. Ayer llorábamos. Yo, con mis nietas sobre todo, partícipes ellas de la política, lloraban como bebés; yo no podía contenerlas. Hoy creo que no estarán llorando sino que seguirán trabajando como hasta ahora por su patria”.

Victoria Villarruel, quien fue electa vicepresidenta de la Nación mencionó durante la campaña: " Carlotto tiene que contar que su hija era de Montoneros"

Ante semejante y personal cruce, Estela de Carlotto, le respondió “Que a mí me diga lo que quiera pero que no toque a mi hija”, expresó este martes la emblemática activista por los Derechos Humanos. Ocurre que ayer, en el marco de un homenaje a las víctimas de organizaciones guerrilleras impulsado por la legisladora nacional, la propia Villarruel señaló: “Carlotto tiene que contar que su hija era de Montoneros”.