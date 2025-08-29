Este domingo, batalla electoral clave en Corrientes: ¿Quién gana la gobernación?

Corrientes se encuentra en la recta final hacia las elecciones provinciales que definirán al sucesor del actual gobernador Gustavo Valdés. El escenario electoral se presenta altamente competitivo, con proyecciones que sugieren la posibilidad de una segunda vuelta (balotaje) , a pesar de que el oficialismo confía en un triunfo en primera instancia. Los principales contendientes cerraron sus campañas, presentando visiones contrastantes para el futuro de la provincia.

image

Es el hermano del actual gobernador y candidato del oficialismo radical. Representa la continuidad de la gestión actual. Su compañero de fórmula es Claudio Polich.

Realizó su acto de cierre de campaña en el Club San Martín, con el apoyo de gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y el exgobernador Juan Schiaretti (Córdoba).

En la oportunidad convocó a los correntinos a "defender los votos" y destacó la gestión de Gustavo Valdés. Presentó compromisos en educación, salud, infraestructura y empleo. Sus promesas incluyen mantener el equilibrio fiscal sin endeudar la provincia, modernizar el Estado con tecnología, avanzar en infraestructura con nuevas escuelas y viviendas, y promover el desarrollo industrial y la generación de empleo a partir de los recursos productivos de Corrientes.

Las encuestas lo posicionan como el candidato mejor ubicado, liderando la intención de voto con cerca del 36% en un escenario base y un 40,8% proyectando indecisos. Sin embargo, para ganar en primera vuelta necesitaría más del 45% de los votos o más del 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo. Su imagen positiva es del 4,6%, aunque su hermano, el gobernador saliente, mantiene una imagen mucho más alta. El oficialismo se muestra optimista sobre un triunfo directo.

Martín "Tincho" Ascúa (Limpia Corrientes / Fuerza Patria - Oposición)

image

Es el actual intendente de Paso de los Libres y principal postulante opositor por el peronismo. Busca representar el cambio en una provincia que es gobernada por el radicalismo desde hace 24 años. Recibió un fuerte apoyo de Cristina Kirchner, que antes de que se formalice su prisión domiciliaria, llegó hasta la provincia y participó en un acto.

Su campaña se sostuvo en compromisos que tienen que ver con infraestructura e inversión pública, en franca contraposición con el discurso del gobierno nacional. Escuelas, caminos, puentes y viviendas en lugar de proyectos que considera superfluos, como plazas o "oficinas de lujo", son algunos de sus argumentos frecuentes.

Además, acusó al oficialismo de corrupción, dinastía y nepotismo. Cuestionó la forma de hacer política del actual gobernador y su hermano, mencionando que "recorren la provincia en helicóptero".

Ascúa lucha voto a voto por el segundo lugar con Ricardo Colombi, obteniendo valores similares que oscilan entre el 17% y el 19,7% al proyectar indecisos. Su diferencial de imagen es negativo (-6,6%).

Ricardo Colombi (Encuentro por Corrientes - Exgobernador)

image

Fue gobernador correntino durante tres períodos, y al igual que Gustavo Valdés, es de extracción radical, aunque actualmente lo enfrente.

El cierre de campaña estuvo acorde a los nuevos tiempos. Fue en un streaming donde pidió a los correntinos "conciencia y racionalidad" al votar, con su eslogan "Más allá del corazón, uno está con la razón".

Dentro de su mensaje de campaña, evitó hablar de grandes temas económicos o políticos, e hizo hincapié en una "alianza social y después política, con un proyecto de vida que piensa en la persona", en contraste con lo que describió como un "proyecto meramente económico" sin interés por la gente.

Se encuentra compitiendo por el segundo puesto con Martín Ascúa, con alrededor del 16% en un escenario base y un 18,9% proyectando indecisos. Su diferencial de imagen es negativo (-4,6%).

Lisandro Almirón (La Libertad Avanza - LLA)

image

Es uno de los más verborrágicos del bloque libertario de la Cámara de Diputados de la Nación. Se lo recuerda, hace poco tiempo, protagonizando una supuesta pelea con Oscar Zago, que terminó con Almirón ofreciéndole "un pico", en plena sesión, a modo de disculpa. Sus consignas replican enteramente las nacionales, con slogans como "Almirón es Milei" y "Kirchnerismo Nunca Más". su identificación con el presidente es tal que se hace llamar "el león de Corrientes", aprovechando también la virtud de una frondosa cabellera, que, aunque bastante más prolija, hace acordar a la del primer mandatario.

A su cierre de campaña asistieron Karina Milei y Martín Menem. Se trataba de una breve caminata que fue más breve aún, ya que estuvo marcada por enfrentamientos entre libertarios y, según denunció el mismo Almirón, militantes de Valdés. Al igual que horas antes en Lomas de Zamora, los dirigentes libertarios debieron abandonar con premura el lugar, escoltados por fuerzas de seguridad.

Fiel al estilo nacional, en su mensaje no hubo grandes promesas que dependan de alguna erogación presupuestaria. Se limitó a jurar que llegará a la gobernación para generar "confianza en un futuro distinto", convencido de que "juntos vamos a hacer temblar a la casta".

Las encuestas lo ubican relegado al cuarto puesto, con algo más del 10% en el escenario base y un 11,3% proyectando indecisos. Un dato llamativo es que, si bien Javier Milei tiene una imagen positiva en la provincia (0,9%), la estrategia de trasladar esa imagen al candidato provincial no ha funcionado, ya que Almirón registra un diferencial de imagen muy negativo (-26,7%). Incluso desde la gobernación se mofaron diciendo que "sale cuarto cómodo".

¿Habrá balotaje?

Una encuesta de CB Consultora Opinión Pública, realizada una semana antes de los comicios, anticipa un final reñido. Juan Pablo Valdés encabeza la intención de voto, pero Ascúa y Colombi disputan intensamente el segundo lugar, lo que abre la puerta a un balotaje.

El porcentaje de votantes indecisos (casi el 19% no sabe si votará, y otro 5% lo ve poco probable) sigue siendo un factor determinante que puede modificar sensiblemente las tendencias actuales. La definición de este sector del electorado en el sprint final de la campaña será crucial para el desenlace de la elección en Corrientes.