Escándalo en Iglesia: suspendieron al funcionario acusado y el intendente dijo que escuchará "las dos versiones"

Qué desató el escándalo en Iglesia

Todo salió a la luz este miércoles por la tarde, cuando el reconocido empresario iglesiano Víctor Alberto Grau denunció haber sido agredido físicamente y hasta amenazado de muerte por el funcionario municipal, Roberto Resta. Según la denuncia todo ocurrió el martes 27 de febrero en una reunión que se realizaba en el Nodo de Pismanta y donde trataron temas hídricos del departamento.

"Estando en la misma reunión se me aproxima un empleado municipal y con extrema violencia comienza a gritarme y a golpearme y a pedirme que me retire del lugar. Después de levantarme para irme, el violento comienza a darme empujones y golpes delante de todas las personas presentes. Yo sin entender lo que sucedía y el público presente tratando infructuosamente de separarlo de mi persona, no conforme con esos golpes decide cometer un intento de homicidio, provocándome asfixia con sus dos manos, arrinconándome contra la pared", expresó el empresario.

A lo que agregó ser hipertenso y que "tuvo que ir al hospital para constatar los daños. Me tomaron la presión y tenía 18-10. Gracias a Dios un participante de la reunión logró sacarlo de mi cuello y pude respirar. Ya hice la denuncia penal correspondiente y pedí la restricción de acercamiento"

Tras ello, este jueves, el empresario volvió a apuntar contra el funcionario municipal. Esta vez, ante los micrófonos de Radio Sarmiento, aseguró que tiempo atrás, Resta intentó venderle una pieza arqueológica que, según él, habría encontrado en Angualasto, en las inmediaciones de Buena Esperanza. En la maniobra también habría estado presente la esposa de Resta, quien cumple funciones como secretaria de Cultura de Iglesia.

"Yo le dije que no se lo podía comprar porque es un delito federal. Él lo tenía envuelto en un paño. Su idea era venderlo o fundirlo. No lo denuncié porque tenía miedo a que tome represalias. Tenía miedo a que me queme la estancia", expresó.