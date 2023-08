Escándalo en Diputados: "Un minuto me durás"

El legislador oficialista Rodolfo Tailhade concluyó una discusión con su par radical Francisco Monti con una frase contundente y provocadora: “Un minuto me durás”, le dijo, en el anexo de Diputados.

Tailhade le realizó una pregunta a Robles que no se terminaba de cerrar, que la oposición sostenía que no podía ser respuesta, y cuya resolución no conformaba al diputado peronista.

Ante el reclamo de Monti, con montoncito de dedos hacia Tailhade, el kirchnerista le lanzó: “¿Qué te pasa, qué te pasa? Un minuto me durás”.