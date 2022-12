Enzo Cornejo, en Off the record: "Habrá candidatos del Pro en todos los departamentos"

El jueves, el recientemente reelecto presidente de Propuesta Republicana San Juan, Enzo Cornejo , participó del programa Off the record -el streaming de Tiempo de San Juan- y dio pistas del armado electoral de cara a 2023.

Sobre una eventual candidatura a gobernador, Cornejo respondió que "es una de las posibilidades". Lo decidirán cuando "sepamos la fecha de las elecciones" y "en ese momento vamos a tomar una decisión tratando de que el Consejo Provincial del Pro y las autoridades nacionales bajemos un lineamiento claro para saber cuál es la estrategia política".

Cornejo enfatizó en que "no podemos encontrarnos un día con que hay elecciones y no sabemos qué hacer". Por eso, dijo que "vamos a parar candidatos en todos los departamentos de la provincia y el hecho de llevar gobernador o no es una de las posibilidades".

Cabe recordar que la ley de lemas permite que haya un candidato a la primera magistratura sanjuanina siempre y cuando presente aspirantes a intendente en, al menos, 10 distritos.

