Entre la política y los negocios, la vida de los excandidatos a la Gobernación de San Juan: qué hacen y qué proyectan

En total, diez dirigentes buscaron hacerse con el Sillón de Sarmiento. Hubo proliferación de candidatos por la Ley de Lemas -Sistema de Participación Ampliada y Democrática (Sipad)- que sancionó la Cámara de Diputados de San Juan, con mayoría uñaquista, luego de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) en diciembre del 2022. La modificación del Código Electoral, criticado por la oposición orreguista por el "cambio de las reglas del juego", no surtió el efecto esperado por el peronismo que, aunque sumó los votos de Uñac y el tres veces gobernador José Luis Gioja, no alcanzó para obtener un triunfo. Orrego ganó ampliamente. También hubo una novedad: la irrupción de candidatos referenciados desde ese momento con el ahora presidente Javier Milei. Además, la izquierda no hizo pie.

En rigor, hubo cuatro lemas -agrupaciones- que contuvieron diez sublemas -subagrupaciones- con sus respectivos aspirantes a la Gobernación de San Juan. El justicialismo y sus aliados eligieron el nombre de San Juan por Todos, que llevó como candidatos a Rubén Uñac (Vamos San Juan) y José Luis Gioja (San Juan Vuelve). Por su parte, la principal vertiente opositora, se bautizó como Unidos por San Juan, que estuvo integrada por Marcelo Orrego (Cambia San Juan), Marcelo Arancibia (Juntos), Sergio Vallejos (Evolución liberal) y Eduardo Cáceres (San Juan al futuro). Los liberales definieron ir bajo el paraguas de Desarrollo y Libertad, que estaba compuesto por Agustín Ramírez (Desarrollo y Unidad), Paola Miers (Rugido de la Libertad), y Yolanda Agüero (Libertarios). En tanto, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores llevó un solo postulante, Cristian Jurado.

La pregunta lícita que huelga es: qué hacen y qué proyectan los excandidatos. Tras la derrota electoral del 2023, varios retornaron a sus negocios privados, otros a sus profesiones y varios continúan en política. Sólo uno colgó los guantes por ahora y puso un emprendimiento.

San Juan por Todos

José Luis Gioja (117.938 votos)

b84bf46a-d9cc-44f8-91dd-ae75f49eca14.jpg

El tres veces gobernador de San Juan se presentó en medio de la feroz interna justicialista con Sergio Uñac. Varias veces dudó en el bajo el mismo lema. Sin embargo, primó la idea de unidad "aunque duela". Creó San Juan Vuelve con buena parte de la vieja guardia que lo acompañó durante sus mandatos al frente de la Provincia. Hizo el despliegue de candidatos en todos los departamentos. Sumó una importante figura territorial a la fórmula: el chimbero Fabián Gramajo.

A Gioja no le alcanzó para volver a la Gobernación, no obstante, logró ser el peronista más votado en los comicios. Si bien no ganó, y criticó con dureza que el justicialismo haya perdido la conducción de San Juan, el caudillo pudo sacarse la espina de la interna partidaria de marzo del 2020, cuando Sergio Uñac le ganó por el 70% de los votos. Desde ese momento, Gioja tuvo en la cabeza una sola cosa: ampliar la interna hacia toda la provincia y demostrar que los sanjuaninos lo preferían por encima del resto.

Fuera de eso, cayó con contundencia ante un Orrego que tuvo un amplio respaldo de la ciudadanía con 215.901 votos.

Actualmente, "El Flaco" está en el redil partidario nuevamente. Hace poco, propuso a Uñac alinear el calendario electoral para la renovación del Partido Justicialista. La idea cuajó. Los peronistas sanjuanino votarán en simultáneo con los de todo el país. La premisa estuvo en ganar tiempo para esmerilar los malestares que aún perduran entre los sectores. "No va a estar de vacaciones", comentó uno de sus colaboradores más estrechos. "Estuvo en Buenos Aires durante la semana, en el Congreso del PJ Nacional. Está enfocado en la reorganización del peronismo", informaron desde su entorno. "Está laburando normalmente, va todos los días a la oficina", agregaron.

Es la primera vez, desde 1983, que Gioja no ocupa un cargo público.

Rubén Uñac (75.512 votos)

El entonces senador nacional Rubén Uñac debió pegar el salto electoral para enfrentar las elecciones luego de la inhabilitación de su hermano por decisión de la Corte Suprema. El hombre de larga trayectoria se puso el overol para intentar contener los votos del gobernador. Sin embargo, pese a una campaña maratónica y con toda la estructura, no pudo hacer pie. El uñaquismo, que sacó más de 140.000 votos en las municipales del 14 de mayo, obtuvo apenas 75.000 votos en los comicios del 2 de junio. Estuvo acompañado por un el exintendente de San Martín, Cristian Andino.

Ahora, Rubén retornó al Senado. Esta vez como asesor de su hermano, electo para la Cámara alta el 22 de octubre. El mayor de los Uñac es consejero del Partido Justicialista de San Juan, participó de la reunión que definió la alineación de cronogramas electorales. Mantiene un perfil bajo. Sobre todo, está reponiendo su salud después de sufrir un Accidente Cerebrovascular (ACV).

Unidos por San Juan

Marcelo Arancibia (4.123 votos)

El expresidente del Foro de Abogados, Marcelo Arancibia, cumplió un rol discursivo en la campaña del lema Unidos por San Juan (terminal local de Juntos por el Cambio). Encaró una campaña contra la corrupción del kirchnerismo y sus representantes en la provincia.

Según dijo a Tiempo, "he vuelto firme a mi profesión, que es de la que vivo". El abogado especializado en salud, aclaró que continúa militando en la presidente de Generación para un Encuentro Nuevo (Gen) en San Juan, el partido de Margarita Stolbizer. Fue parte de la campaña del 2023 porque "la prioridad era terminar con el peronismo que quería violar la Constitución e ir por un cuarto mandato".

Arancibia comentó que no forma parte del Gobierno provincial de Orrego porque no hubo ofrecimientos. Amén de eso, aclaró que desde el principio "nadie habló de cargos" y que por eso "nadie incumplió nada". Además, manifestó "un apoyo crítico" a la nueva administración y que desde el Gen "esperamos que se cumpla con la recuperación de la institucionalidad".

Sergio Vallejos (2.002 votos)

El empresario textil Sergio Vallejos tuvo un rol protagónico en las elecciones del 2023. Llevó la causa contra la candidatura de Sergio Uñac hasta la Corte Suprema. Su presentación judicial prosperó y el máximo tribunal del país definió la inhabilitación del peronista. "Nos sentimos orgullosos de haber encarado esa acción, casi épica. Fue la lucha de una agrupación liberal chiquita, pero muy aguerrida", comentó a Tiempo.

"A Sergio Uñac le ganó Sergio Vallejos. A Rubén Uñac le ganó Marcelo Orrego", arremetió.

Vallejos retornó a sus negocios en el mundo textil, también a la inversión inmobiliaria y al control de una planta de tratamientos de residuos peligrosos. Durante la campaña creó el sello de Evolución Liberal y seguirá en el proceso de afianzarlo. "En los próximos meses vamos a obtener la personería jurídica partidaria. Esto nos va a dar el plafón político que estamos necesitando para competir en las legislativas del 2025", contó.

Además, el empresario se mostró entusiasmado con la presidencia de Javier Milei: "Argentina es liberal. Los argentinos le dieron la oportunidad a los liberales de gobernar. Vamos a seguir fuerte en esa tendencia y participar en las elecciones del 2025". Incluso con las diferencias a nivel provincial con la conducción de La Libertad Avanza en San Juan, a cargo del diputado nacional José Peluc, Vallejos aseguró: "La energía está puesta en que las políticas liberales lleguen a buen puerto".

Eduardo Cáceres (1.616 votos)

La participación del expresidente del Pro San Juan, Eduardo Cáceres, en las elecciones del 2023 tuvo un condimento especial: la reaparición pública después de la puja judicial que mantuvo con Gimena Martinazzo en una causa de violencia de género. El hombre calificó la movida como una "falsa denuncia" y regresó a la política después de dejar su banca como diputado nacional.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/educace/status/1623629666362748929&partner=&hide_thread=false Hoy comienza una nueva etapa para San Juan, y contamos con tu apoyo.

Sanjuaninos, el populismo no puede volver nunca más. @Romilopezcuenca #sanjuanalfuturo pic.twitter.com/t6yvvbft2l — Eduardo Cáceres (@educace) February 9, 2023

Si bien no tuvo el acompañamiento esperado, Cáceres tomó su candidatura a la Gobernación "como una reivindicación" y como una manera de mostrar a otras "víctimas de falsas denuncias que no crean que tienen que esconderse". El extitular del partido amarillo colgó los guantes por ahora. "Momentáneamente me he alejado". ¿El motivo? "Terminé como diputado y me costó acomodarme económicamente", dijo. "Al contrario de lo que se piensa, en mi caso, perdí plata", agregó.

Por eso, Cáceres rechazó un ofrecimiento del gobernador Orrego. Está volcado a un emprendimiento gastronómico y también a la fabricación de gin. Naturalmente, en su rol de abogado, continúa con el patrocinio de algunas causas legales.

Según marcó, "la iniciativa por aportarle algo mejor a la sociedad sanjuanina siempre está" y continuará con la tarea a través de la fundación Ayudar y Crecer, que preside. Principalmente, apuntará a la educación en los jóvenes.

Desarrollo y Libertad

Agustín Ramírez (7.852 votos)

sin-titulojpg.webp

Hijo del fundador del Pro San Juan, Hugo Ramírez, Agustín pidió pista en las elecciones del 2023 y compitió por el Sillón de Sarmiento. Jugó con el caballo del comisario porque se candidateó por el partido principal: Acción para una Democracia Nueva (Adn). Cosechó una buena cantidad de votos pese a ser su primera vez en una boleta en el cuarto oscuro.

Ramírez conoció al ahora Presidente en sus años de trabajo en Buenos Aires. "La actividad profesional me hizo conocerlo, tenemos grandes amistades en común. De hecho, esas amistades trabajan en los equipos técnicos y me hacen conocer las ideas de la libertad", contó el programa Off the record. "Tengo la oportunidad de conocerlo y conozco la solvencia técnica que tiene. Compartimos los mismos valores e ideología. Tiene el coraje para realizar las transformaciones que hacen falta. Este modelo populista no sirve para nada", señaló.

El empresario, conocido por ser propietario de la histórica Radio Colón, está a la espera de la resolución que lo designa como nuevo director de la Anses San Juan. Ramírez tendrá la documentación durante esta semana. Es un cargo nacional vital en la provincia por su relevancia en la administración de jubilaciones, pensiones y programas referidos a la seguridad social.

Paola Miers (5.486 votos)

La abogada Paola Miers fue una de las sorpresas de último minuto de las elecciones. "Soy la versión femenina de Milei", dijo en su momento.

La letrada tiene un perfil polémico en relación a la Justicia que la llevó a ser protagonista de varias noticias. La más relevante fue cuando la investigaron por el presunto intento de impedir un aborto legal a una menor con discapacidad, en el que se metió a una habitación del Hospital Rawson, violó la intimidad de una víctima de un abuso y utilizó sin permiso aparatología para realizarle una ecografía. Sin embargo, el juez Matías Parrón la sobreseyó, junto a los otros dos actores de la movida: el ginecólogo Federico Bazán (esposo de Miers) y el médico Federico Antequeda.

Ahora, Miers está alejada de la escena política sanjuanina. "Desaparecida en acción", graficó uno de los operadores que impulsó su campaña. No obstante, tiene un puesto importante: sigue como representante legal de todas las radios evangélicas de San Juan. Son unas cuarenta emisoras. Miers es evangélica. Está también ligada a ese ámbito por una amistad al exdiputado salteño Alfredo Olmedo.

Yolanda Agüero (2.554 votos)

La fundadora del primer Partido Libertario de la Argentina, Yolanda Agüero, tuvo un buen debut electoral en el 2023. Posicionó en el mapa de la política sanjuanina el sello libertario. Abogada y especialista en ética, tuvo algunos chispazos notorios con integrantes de la fuerza de Javier Milei. Incluso, durante la primera visita de ahora Presidente, se vivió un episodio violento: la influencer Lilia Lemoine agredió a la sanjuanina.

Por estos días, Agüero está ocupada la proyección nacional del Partido Libertario. Hace poco recibió al presidente del partido, el diputado nacional Nicolás Emma. Tiene a cargo el despliegue territorial. Si bien es parte de La Libertad Avanza, aclaró que "el primer presidente libertario lo vamos a tener en el 2027".

Frente de Izquierda

Cristian Jurado (3.472 votos)

Integrante del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) San Juan, Cristian Jurado, compitió por la primera magistratura provincial en soledad.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad definió no jugar con los lemas y apostar todo a un solo candidato. La estrategia no funcionó. La izquierda sanjuanina perdió terreno frente a la derecha libertaria de Milei. No obstante, a título persona, Jurado cosechó más de 3.000 votos, mucho más que algunos representantes de Unidos por San Juan.

En la actualidad, Jurado continúa como docente e integra la agrupación con aspiraciones sindicales Alternativa Docente.