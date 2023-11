En un móvil de TV, un famoso rockero reveló a quién votará en el balotaje, y discutió con una seguidora de...

Entonces, desde el piso exclamaron: "¡¡Ahí está Joaquín Levinton!! Que lo retengan para que diga a quién vota". Por lo que el músico accedió a visibilizar su voto.

¿Qué hizo? Agarró una boleta de Javier Milei y la tiró al suelo para luego tomar una de Sergio Massa e introducirla en la urna ficticia que montaron los periodistas de Crónica en pleno centro porteño. "¡Vota a Massa! Lo estamos viendo en vivo y en directo", señalaron los conductores desde el estudio.

En ese momento, el también ex participante de la tercera edición de Master Chef Celebrity fue conectado al piso y ante la consulta acerca de su "sufragio" señaló: "Creo que es por votar al menos chiflado".

Por lo que sucedió durante un móvil de Crónica TV pic.twitter.com/whbH4z1D5y — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 14, 2023

Además, le preguntaron cómo veía la situación del país, y él opinó: "La veo bastante caótica y bueno, creo que debe haber muy poca gente que vota con algún tipo de convicción...".

Sobre el debate del domingo entre Sergio Massa y Javier Milei, el artista dijo que vio al primero de ellos "un poquito más suelto". Y entre risas y muecas aseguró: "Me gustó el debate anterior cuando le dijo: 'Hasta aquí has llegado Milei'. Me pareció más divertido. Igual yo no le creo a ningún político ehhh... todos tratan de enriquecerse".

En medio de la desopilante entrevista, la novia de Joaquín saludaba a cámara y decía que ella votaba "al amor", mientras que los transeúntes se paraban a escuchar al músico y desde el piso del noticiero continuaban las preguntas.

“Yo siempre voté a Luis Zamora. Pero ahora están estas dos opciones y bueno, uno me parece muy chiflado y el otro me parece más neutro”, indicó el artista.

El reportaje en la vía pública continuaba, y desde el estudio de Crónica celebraban la aparición del intérprete, quien no paraba de lanzar ingeniosas frases respecto los candidatos presidenciales.

En tanto, cuestionó a Milei: “Lo de la motosierra es muy raro. ¿A vos te parece normal? Es una locura... Me causaba gracia porque estaba con la motosierra y le pasaba a un centímetro al que tenía al lado. No hay nada más peligroso que una motosierra”.

“Me parece que la política está en el nivel más bajo, tanto intelectual, como a nivel de convicciones. No hay nadie que vote con convicciones”, repitió el cantante.

Mientras el rocker hablaba, una seguidora de Javier Milei se acercó al móvil e interrumpió su relato. “Creen que es un chiflado, pero nada que ver. Le han hecho fama. Pero Massa es un sinvergüenza”, lanzó la mujer. A lo que Levinton la cruzó: “¿Y a usted que ande con una motosierra qué le parece?”.

“Eso de la motosierra es una falsedad. Le han hecho una fama espantosa. Y dígame cómo estamos viviendo ahora, dígame la economía”, le preguntó la vecina a Joaquín. “La economía”, contestó irónico el artista para luego decir que él la vivía "bien".

"Bueno qué suerte que tenés pero te digo una cosa, la economía es un horror, es un horror cómo está", fue la respuesta de la mujer, quien aseguró vivir a pocas cuadras de esta céntrica esquina.

“No, sí. Lo reconozco pero me parece que no se soluciona con una motosierra", le contestó el músico. "¿Pero qué motosierra?, Es la fama que le han hecho. ¡Tiene una fama ese señor... que no tienen derecho de haberle hecho esa fama!”, añadió la vecina dando por finalizada la nota. Pero Levinton continuó.

“¿A usted le gusta Milei?”, indagó el cantante. “Me encanta”, respondió con convicción la transeúnte. Y agregó: “El que no me gusta es Massa. ¡Decime cómo estamos viviendo ahora!”. “¿Y antes a quién votó?”, preguntó el cantante jugando a ser periodista.

“No, antes no. Lo votaría a Milei muchas veces... Bueno, te dejo porque estoy apurada, pero te digo que Massa... ¡¡Por favor!! ¿Cómo estás viviendo vos? ¿Estás viviendo muy bien con Massa? ¿Los precios?”, siguió preguntándole la mujer. "Los precios, por las nubes", aseguró el músico. "¿Y? ¿Quién te parece que tiene la culpa de todo, el ministro de Economía?", fue por más la vecina. "No sé, si usted lo dice...", le respondió esquivo el artista.

Para ir cerrando, el cantante le preguntó a la mujer cómo se llamaba pero ella no se lo quiso decir. Y, tras saludarla con amabilidad, cerró el móvil como si fuese un cronista del canal. "Bueno, seguimos en Crónica", lanzó entre risas.