En San Juan, arrancan las 91 entrevistas para designar dos jueces y un fiscal

Concurso Uno por uno, los 91 abogados de San Juan anotados para ser juez o fiscal: hay ex funcionarios

Este proceso es el tercero del año que se lanza, y arrancó el 28 de octubre con la inscripción de los interesados, que sumaron 91 en total. El 11 de noviembre finalizó el plazo para hacerles impugnaciones. Ahora el organismo que se encarga de esta primera instancia de valoración de los candidatos fijó un calendario de entrevistas, que los miembros del Consejo de la Magistratura hacen preguntando sobre antecedentes, motivaciones y saberes clave para ejercer el cargo que buscan. Este calendario aún no se define, dijeron fuentes calificadas a TIEMPO DE SAN JUAN, tampoco hay fecha probable.

Entre los anotados para estos cargos clave y bien rentados hay ex funcionarios como el ex director de Defensa al Consumidor, el bloquista Juan Gabriel Sancassani y el ex Director de Coordinación Administrativa del Ministerio de Gobierno, Carlos Rueda. De los 91 que se inscribieron, 42 se postulan para los tres cargos.

El Consejo de la Magistratura está presidido por Juan José Victoria, en representación de la Corte de Justicia, e integrado por Raúl Acosta y Valeria Torres, por el Foro de Abogados; Laura Palma, Ministra de Gobierno en representación del Poder Ejecutivo; y Fernanda Paredes, diputada (es del PJ) representante del Poder Legislativo.

Luego de las entrevistas el Consejo de la Magistratura debe definir las ternas, para lo cual no hay fechas pero si se concreta este mes, podrán ingresar las ternas para la designación final en la Legislatura local durante diciembre, si se extiende el ciclo de sesiones ordinarias.

Los 9 preseleccionados serán evaluados en la Cámara de Diputados local, también mediante entrevistas en la comisión de Justicia y Seguridad, y luego votarán en el recinto para definir las designaciones. Este proceso es eminentemente político, al igual que las instancias previas, por lo que hay una idea oficial del orreguismo de modificar el sistema para hacerlo más transparente y que lleguen a los cargos los profesionales más capacitados y no se preste para amiguismos partidarios.

Estos son todos los anotados en el concurso judicial