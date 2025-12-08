En Rivadavia buscan que las empresas se hagan cargo de los postes y cables: como será

El Concejo Deliberante de Rivadavia se prepara para tratar este jueves un proyecto de ordenanza que apunta a ordenar y responsabilizar a las empresas que instalan postes y cables en la vía pública. La iniciativa, presentada por el concejal Cristian Morales, establece la obligación de identificar cada poste con datos claros, visibles y accesibles para los vecinos, además de fijar responsabilidades de mantenimiento.

La propuesta surge ante la proliferación de estructuras pertenecientes a empresas de energía, telefonía, internet y cable que hoy conviven en veredas y espacios públicos sin una correcta identificación, lo que complica determinar quién debe intervenir ante reclamos, postes inclinados, cables sueltos o situaciones de riesgo.

El proyecto plantea que cada poste lleve una placa informativa con el nombre de la empresa, un número de contacto, un código alfanumérico y un código QR que permita acceder a información oficial y canales de reclamo. Además, obliga a que cada compañía mantenga sus estructuras en condiciones seguras, siendo responsable de su reparación, conservación y estabilidad.

Las empresas tendrán un plazo de 180 días desde la promulgación de la norma para adecuar todos los postes existentes. En caso de incumplimiento, podrán recibir sanciones previstas en el Código de Faltas Municipal. El Departamento Ejecutivo será la autoridad de aplicación y definirá los aspectos técnicos del nuevo sistema de identificación.