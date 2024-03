En medio de una puja, un exministro de Uñac renunció al cargo del IPEEM: las razones

El ex ministro de Gobierno del uñaquismo Alberto Hensel, y el ex diputado provincial del bloquismo Andrés Chanampa fueron designados como vocales en el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) en diciembre, en medio de una fuerte puja política. Tanto así, que el gobernador Marcelo Orrego les dio de baja y no se consumaron las designaciones, quedando en medio de un pleito judicializable. Ahora se conoció que Hensel decidió renunciar a ese polémico puesto, que representa un importante espacio de poder, según confirmaron fuentes calificadas a Tiempo de San Juan.