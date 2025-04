En el Acueducto Gran Tulum que aún no se inaugura, ¿hay o no caños rotos?

Con la buena noticia de que se reactivó la obra del Acueducto Gran Tulum , desde principios de abril el megaproyecto quedó en el tapete y un comentario del ministro de Infraestructura, Fernando Perea , llamó la atención en los últimos días. Dijo que "OSSE está haciendo pruebas para ver si hay caños dañados. Aún no está confirmado, pero se están evaluando tramos que podrían no haber pasado las pruebas hidráulicas. Eso se va a descubrir al iniciar las pruebas hídricas y, si hay que reemplazar, se hará” , según publicó Canal 13 San Juan.

Estas declaraciones generaron incertidumbre sobre si hay o no caños rotos, antes de estrenarse la megaobra que tiene vital importancia porque está planeada para abastecer de agua potable a San Juan ahora y en un futuro, cuando tenga un millón de habitantes. Hace años que este proyecto está en construcción y se había parado por falta de fondos durante todo el 2023 y el 2024.

Esta obra se paga con financiación de arcas provinciales pero mayormente con fondos de Recursos Hídricos de la Nación; y OFID, un fondo del Gobierno de Kuwait. La ejecución siempre estuvo a cargo de la UTE Benito Roggio e Hijos SA (51%), Mapal SACIA (34%) y Sigma SA (15%).

Según confirmaron a principios de este mes fuentes de OSSE a TIEMPO DE SAN JUAN, la obra se paga con un crédito del fondo de Kuwait como financista, que lo pagaba Nación a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), organismo que fue disuelto por la gestión de Milei. Entonces, el asunto quedó bajó la órbita de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación, dijeron las fuentes. Gracias a gestiones de Marcelo Orrego se logró destrabar el financiamiento y retomar los trabajos.

En este marco, el ministro Perea habló sobre los avances y dijo que "la obra ya fue firmada nuevamente y hoy hay entre 40 y 50 personas trabajando. En un mes y medio vamos a estar llegando a 180 trabajadores”. Y a la par, habló de las pruebas que está haciendo OSSE para ver si hay caños "dañados".

Así, se abrieron interrogantes sobre el estado de los caños. ¿Ya corroboraron daños?, si los hay ¿dónde están?, si estas cañerías están deterioradas ¿es porque fueron entregados así, porque se rompieron al colocarlos o cómo es posible si son nuevos? ¿A qué proveedor fueron comprados ? ¿Hubo negligencia de la gestión anterior? ¿Qué harán con esas fallas si hay?, ¿cuánto costará si hay que hacer arreglos y cómo se pagarán?

Consultadas fuentes de OSSE aseguraron a TIEMPO DE SAN JUAN que "son inspecciones de rutina por lo que llevan un tiempo enterrados y no tienen agua en la red. No hay caños rotos por el momento. Aun no hay resultados de las evaluaciones en los ensayos de laboratorio".

Y ratificaron que "hasta el momento no se ha encontrado falla en el material". Y destacaron que "los caños están en estudio de laboratorio, no hay aun informe final". A la par, desde la empresa estatal comentaron que "siempre hay que asegurarse, y ahora que va a retomar la obra, con más razón".

De manera que no hay caños ratos sino pruebas hidráulicas de rigor para chequear que todo esté en orden y funcional, de rutina, sobre todo por el paso de los años.

Esta obra se inició en 2018 y conlleva múltiples flancos de trabajos, es muy compleja y eso implica mayores controles sobre los equipos que van casi en su totalidad enterrados.

Obra estratégica

El Acueducto Gran Tulum tiene como objetivo asegurar el suministro de agua potable para una población futura superior al millón de habitantes, reforzando y optimizando el servicio en todo el Gran San Juan. Además, permitirá abastecer a nuevas zonas urbanas y anticiparse al crecimiento poblacional proyectado para las próximas décadas.

Actualmente, ya hay operarios trabajando en la construcción del Establecimiento Potabilizador Punta Negra, ubicado al pie de la Presa del Dique Punta Negra. Allí se instalará una toma de agua cruda en el Canal de Salida de la Zona de Generación del dique, desde donde se iniciará el proceso de potabilización.

Esta obra representa un paso fundamental hacia un sistema hídrico más moderno, eficiente y con capacidad de respuesta a las necesidades actuales y futuras de la población sanjuanina.