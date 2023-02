En Albardón patean para la próxima gestión la elección de convencionales

El intendente Platero, escoltando a su líder político y quien suena para volver a ser candidato a intendente de Albardón, Juan Carlos Abarca.

"Está verde todavía", dijo el intendente de Albardón, Jorge Palmero, sobre el eventual llamado a elecciones a convencionales que deben redactar la Carta Orgánica, que es como una especie de constitución municipal. Es que según los datos preliminares del Censo 2022, difundidos esta semana por el INDEC, el departamento alcanzó más de 30.000 habitantes lo que lo convierte en un municipio de primera categoría que puede dictar su propio marco de acción institucional y legal por lo que debe convocar a comicios para elegir a los redactores. No obstante, el jefe comunal, consultado por Tiempo de San Juan, aseguró que esta convocatoria no la hará él sino quien le suceda después del 10 de diciembre, porque los datos censales tienen carácter provisorio y no dan los tiempos este año.

"Todavia no tenemos la cifra oficial del censo. Cuando tengamos la confirmación, inmediatamente se hacen las gestiones para pasar a municipio de primera y eso tiene todo un camino no creo que se esté dando por ahora", afirmó Palmero. Y profundizó: "Por la forma que se ha planteado de la gestión que me queda, no estamos en condiciones de hacer el llamado a elecciones para el cuerpo de redactores. Creo que será para el próximo período".

Para Palmero, es indiscutible que "Albardón va en camino" a ser de primera categoría. "Esta situación hace rato que la estamos mirando, pero efectivamente el disparador debe ser para la próxima gestión", anunció. A la vez, destacó que "para esta elección imposible", en relación a las elecciones provinciales y municipales que se darán en San Juan el 14 de mayo para elegir gobernador e intendentes, entre otros cargos. alabr.jpg El jefe comunal aclaró que si bien se prevé este escenario, formalmente no hay condiciones para avanzar en la redacción de la Carta Orgánica. "Debe haber sí o sí un resultado definitivo del Censo". A la vez recordó que "hay toda una mecánica y hay que verlo con el equipo legal", respecto del proceso para la redacción del documento. También recordó que no hay obligación de acoplarse con esta elección a otro comicio, provincial o nacional, y que el municipio puede hacer la convocatoria en soledad, en cualquier fecha cuando se cumplan todos los requisitos. Por eso por ahora no hay fecha. albardon.jpg En este escenario, Albardón va rumbo a sumarse al grupo de municipios de primera categoría que componen Capital, Rawson, Chimbas, Rivadavia, Santa Lucía, Pocito y Caucete. Según la Constitución provincial, los municipios de segunda categoría son los de más de 10.000 habitantes y hasta 30.000, los de tercera refieren a los que cuentan con 2.000 hasta 10.000. Ambos tipos de municipios se rigen por la Ley Orgánica de Municipalidades. Por su parte, los de primera categoría manejan su propia Carta Municipal. Abarca reloaded De lo que está seguro el intendente justicialista Platero es de que no será él quien tenga chances de estar en el sillón de intendente en la próxima gestión. "Es una realidad que no seré candidato a intendente. Lo que no significa que me inhiba políticamente. Tenemos un proyecto desde hace años junto a Juan Carlos Abarca", remarcó sobre el caudillo albardonero que ahora es diputado provincial porque no pudo presentarse a un tercer mandato ya que se lo impide la Constitución Provincial. Si bien todos los focos apuntan a Abarca para ser el candidato fuerte del Frente de Todos en Albardón y volver al cargo que conoce bien, Palmero dijo que aún no se decide. "Quien va a estar al frente se verá en su momento, es mucho de decisión personal dónde va a jugar cada uno, con su capacidad y tiempo". Sobre su propio destino, Palmero evaluó que "estoy veteranito y vengo del campo técnico". Y sobre una potencial candidatura a diputado provincial, puesto que ya ocupó, afirmó que "eso lo veremos, porque es un trabajo de equipo". Otros nuevos cargos Hay otros cambios que surgen de los datos provisorios del Censo 2022, que afectan a la Legislatura local y a algunos Concejos Deliberantes. Es porque la cantidad de estos parlamentarios se fija de acuerdo a una base de representación proporcional por población. La Constitución Provincial dicta que debe haber un diputado proporcional por cada 40.000 habitantes, por lo que, a los 17 legisladores actuales se sumarían tres, es decir 20, que sumados a los 19 diputados departamentales determina una Cámara de 39. Salvo que se cambie esta base de representación proporcional para seguir con la misma cantidad de legisladores provinciales que ahora -36-, en las elecciones 2027 se sumarán estos cargos. Por otro lado, en los municipios, la Constitución Provincial establece una base de cinco concejales, más uno por cada 15.000 habitantes. De esta manera, Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía, Albardón y Pocito sumarían bancas para dirimir en las urnas dentro de 4 años.

Compartí esta nota en redes sociales:









Suplementos Contenido especial