Empresario sanjuanino busca mandar a los presos a trabajar con un proyecto en la Legislatura

En tanto, los empleadores "tendrán una deducción en el Impuesto a los Ingresos Brutos equivalente al salario abonado mensualmente a cada empleado contratado en estas condiciones mientras dure su condena y se mantenga la relación laboral. La deducción impositiva referida se hará efectiva en el mes inmediato siguiente al pago del salario, conforme la reglamentación que oportunamente se dicte". Incluso, si así lo dicta un juez, el 40% del sueldo irá a pagar una "indemnización" a las víctimas o sus familiares.

penal-02jpg.webp Instalaciones del Servicio Penitenciario Provincial.

De acuerdo a Paladini -hijo del difunto empresario homónimo-, la elaboración del proyecto de ley es parte de un compilado de ideas que presentará conforme pasen las semanas. "Todos saben que estoy trabajando en política, entonces una de mis metas es demostrar que, sin tantos recursos como tiene el Estado, que tiene secretarías, subsecretarías, direcciones y subdirecciones, se pueden plasmar iniciativas", dijo. También destacó que el financiamiento salió de las arcas propias y que sólo tuvo la colaboración de dos abogados -que prefirieron mantener discreción- y el asesoramiento del director del Penal de Chimbas, Adriel Fernández.

El dueño de la empresa de alimentos aprovechó para criticar a la política sanjuanina. "Este es un proyecto palpable, no como esas leyes que saca la Legislatura, una triste Legislatura", fustigó. Además, agregó que "es tan triste que la gente no conoce los proyectos que se sancionan, que no sabe los nombres de los diputados". Resaltó que hacer trabajar a los presos es parte de la historia provincial: "Las rejas de la Casa de Gobierno, en gran parte, las construyeron ellos y las arreglaron. Lo mismo los bulevares de la Libertador y la llama votiva".

Fuentes de jerarquía del Penal de Chimbas dijeron a este medio que ven con beneplácito la planificación de Paladini. "Sabemos que fue asesorado por especialistas en sistemas internacionales de derechos humanos", dijeron. A su entender, a San Juan le "hace falta" legislación en materia penal. "Los presos sanjuaninos cobran menos del Salario Mínimo Vital y Móvil, les pagan cinco pesos la hora, es sólo un incentivo para capacitarse", comentaron. Asimismo, explicaron que el quid de la cuestión es la salida del la cárcel: "Los presos que salen a trabajar afuera muy difícilmente vuelven a delinquir. Esto es parte de un esquema de oportunidades reales".

Actualmente, hay 180 personas privadas de la libertad que están en condiciones de acceder al potencial beneficio. Paladini presentará el documento el martes a la mañana en la Cámara de Diputados local. Si bien se define como "justicialista" y de relación estrecha con el gobernador Sergio Uñac, no pedirá que un bloque en particular lo tome y lo lleve a debate. Al contrario, la intención es que lo reciban los presidentes de todos los bloques y le den tratamiento.