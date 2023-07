Emilio Achem, precandidato a senador, ¿y futuro miembro del gabinete de Orrego?

Emilio Achem es un hombre de confianza de Marcelo Orrego y por eso es el precandidato a senador en primer término de la lista que apoya el gobernador electo en Juntos por el Cambio, llevando como candidato a presidente a Horacio Rodríguez Larreta. No obstante, si fuera electo para el Congreso, no descartó que pueda dejar ese lugar si es convocado por el santaluceño para cumplir funciones en el próximo gabinete provincial. "Voy a estar donde me necesiten", sentenció Achem.

Y ahondó: "principalmente, porque el cargo de senador es toda una representación de la Provincia. El senador representa el Estado Provincial y en función de quién sea el presidente de la Nación se va a tomar también esta decisión. Voy a estar donde donde el proyecto de la provincia me necesite o consideren que puedo rendir mejor".

El precandidato a senador aseguró que "yo no he tenido nunca aspiraciones personales a un cargo. Hace 23 años que soy funcionario público, podría haber aspirado muchas veces a un cargo, he sido muchas veces candidato, por una cuestión de participar de un equipo, pero no por una cuestión personal. Nunca he querido encabezar en lo personal un proyecto político. Hoy me toca pero soy un convencido de que Dios nos pone donde nos necesitan y yo voy a cumplir y voy a servir donde esté o donde me necesiten".

El precandidato a senador aseguró que "yo no he tenido nunca aspiraciones personales a un cargo. Hace 23 años que soy funcionario público, podría haber aspirado muchas veces a un cargo, he sido muchas veces candidato, por una cuestión de participar de un equipo, pero no por una cuestión personal. Nunca he querido encabezar en lo personal un proyecto político. Hoy me toca pero soy un convencido de que Dios nos pone donde nos necesitan y yo voy a cumplir y voy a servir donde esté o donde me necesiten".

A la vez, analizó que "yo aprendí de mi papá que fue diputado nacional y convencional constituyente, que luchó toda su vida por el servicio a la gente, porque como médico atendía muchas veces gratis, de todas esas cosas que uno va aprendiendo en la vida. Hoy yo siento en estas circunstancias e insisto en que voy a estar donde donde el proyecto me necesite, sin intereses personales".

Elogios para Orrego y Larreta

El abogado sanjuanino encabeza una de las dos listas que lleva Juntos por el Cambio en San Juan, la que postula a Rodríguez Larreta para presidente de la Nación (la otra la encabeza para senador Juan Domingo Bravo, postulando a Patricia Bullrich para la Presidencia). Subrayó que "desde que Marcelo Orrego asumió como intendente he venido trabajando en su equipo y creciendo junto a él. Eso ha generado un vínculo tanto técnico - político como afectivo que nos lleva a entendernos muy bien".

Sobre el presidenciable, dijo que "Yo voy a intentar que voten a nuestra lista, es mi función y obligación. Con Rodríguez Larreta compartimos una capacidad de gestión que viene mostrando desde hace 16 años, como jefe de gabinete de Macri y jefe de Gobierno porteño", dijo.

Y profundizó: "La transformación que hizo en la Ciudad de Buenos en términos de obra, servicios, seguridad, de equilibrio financiero ha sido importante. Tiene su impronta como todo político, tiene sus cosas positivas y negativas como tenemos todos, pero ha demostrado una capacidad de gestión muy fuerte, muy eficiente ". Agregó que "a pesar de que internamente son halcones y palomas en términos de capacidad de resultados de gestión ha demostrado que no es fácil torcerle la mano, como cuando le quitaron fondos a la CABA por la pandemia, no paró hasta lograr un resultado. Es un hombre que cuando toma una decisión avanza, a pesar de los costos que pueda tener".

A la vez, dijo que "es importante que ambos candidatos de Juntos por el Cambio nacional tengan representación en la provincia porque las dos expresiones son de un mismo espacio político, tienen ellos sus diferencias, especialmente en su impronta".

"Los dos son parte de un mismo espacio que tienen las mismas ideas de qué hacer y las mismas convicciones, que tienen que ver con fomentar el empleo, bajar la presión tributaria, vincular a la Argentina con el mundo democrático y con el mundo que tiene una democracia representativa, con división de poderes. Comparten una manera de ver el ordenamiento social, en términos de la organización especialmente a partir del trabajo, de la producción, de la libre competencia, comparten esa visión cada uno con su impronta", destacó sobre las opciones del armado de Juntos por el Cambio.

Además Achem expresó que "es importante que los sanjuaninos tengan las dos boletas en el cuarto oscuro para poder optar, para que Argentina tenga el 22 de octubre un presidente que provenga de nuestro espacio". El precandidato a senador analizó que "Marcelo como gobernador, como todos los gobernadores que tuvo San Juan, necesita de dos senadores que defiendan y gestionen los intereses de San Juan en Buenos Aires".

Enumeró: "Es muy difícil gestionar y negociar obras y fondos para el desarrollo del proyecto provincial, a nivel nacional. Porque todas las provincias disputan una distribución primaria de la coparticipación que hay que mejorarla; que hay que aumentar el índice de distribución primaria y en ese trayecto hay que buscar fondos adicionales, fondos extras, para el desarrollo. Acá Marcelo necesita avanzar con la ruta 40 a Mendoza, con la Ruta 153, hay que trabajar en lo que tiene que ver con Aduana, SENASA, que la UNSJ tenga más fondos, por lograr algunos objetivos que necesitan gestiones a nivel nacional".

Por otro lado, consultado sobre cómo se daría el relacionamiento de los orreguistas con Nación si gana Sergio Massa, opinó que "hay que hacer lo mismo en términos de gestión, porque la situación de Argentina es difícil y ninguna provincia está exenta de esto. Massa va a necesitar que San Juan se desarrolle, con la minería por ejemplo, porque va a aportar muchos dólares para Nación".

Mirá el video de la entrevista completa en Canal 13 San Juan: