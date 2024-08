Elisa Carrió, lapidaria: "Alberto va a ser...

Además, la exdiputada aseveró que no le caben dudas de que " hubo violencia de género " por parte del exmandatario e indicó que era conocido que " entraban mujeres " a la Quinta de Olivos.

"Si vos me dijeras que yo acá traigo 14 hombres para acostarse conmigo todas las noches, entonces vos me vas a decir que esto hace a la función pública y es un delito porque vos estás haciendo un uso. Eso no pertenece a tu vida privada", explicó Carrió en diálogo con CNN Radio, además de destacar que los hombres y mujeres con este nivel de exposición llevan una vida pública.

Además, Carrió puso en duda la relación entre Yañez y Fernández, sobre quien formuló que "ni si quiera sabía si era su mujer" antes de asumir como jefe de Estado el 10 de diciembre de 2019. "Se hablaba de que había otras postulantes", comentó.

Al ser consultada por las reacciones del kirchnerismo, la fundadora de la Coalición Cívica apuntó a que el fallecido expresidente Néstor Kirchner "golpeaba a sus funcionarios" y retrucó que vio "cosas" de las que no va a hablar. "Esta es la forma que quieren exorcizar a Cristina" Kirchner, sostuvo.

En tanto, en las últimas horas trascendieron nuevos chats que comprometen, aún más, a Alberto Fernández. "Me quiso ahorcar porque le dije una verdad. Estaba coaccionando a una amiga para que se acueste con él", escribió Yañez el 12 de agosto de 2021, pasadas las 22, sobre un intento de acercamiento del exmandatario a Sofía Pacchi, quien estuvo presente en la ya famosa "Fiesta de Olivos" y que actualmente se encuentra entre los seis testigos que el fiscal Ramiro González llamará a declarar la semana que viene.

Los otros cinco citados son Miriam Yáñez Verdugo, madre de la víctima; la exsecretaria de quien fuera jefe de Estado entre 2019 y 2023, María Cantero; el entonces médico presidencial, Federico Walter Saavedra; el exintendente de la Quinta de Olivos Daniel Rodríguez; y la periodista Alicia Barros.