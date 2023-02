Elecciones en UDAP: con fecha confirmada, este viernes se conocerán las listas

Luis Lucero, secretario general de UDAP señaló que ellos, como oficialistas, aun no tiene definida la lista. “Todavía, a esta altura del partido, no he definido si volveré a ser candidato para ser secretario general”, dijo Lucero a Tiempo de San Juan. Y continuó “tengo la fuerza, la estrategia, la voluntad y el compromiso que está vigente. Si me dan la oportunidad lo redoblaré para lograr lo que nos hemos propuesto, que es recuperar nuestra institución, en todos los aspectos, desde lo económico, lo social, pero fundamentalmente recuperar la confianza de los docentes para con nosotros”.