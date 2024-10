Elecciones en SiDUNSJ: perfil de los candidatos, qué opinan sobre los paros y los desafíos en medio de la batalla universitaria con Nación

Ser cabeza de lista, una decisión consensuada en defensa de la docencia universitaria

Guadalupe Aguiar viene de la actual conducción del gremio, integrando la Comisión Directiva, y siente que ser candidata a secretaria general ahora no es producto del azar, sino del compromiso con la instrucción que según aduce, fue creciendo desde que se afilió. “La decisión de encabezar la lista no fue personal, sino una decisión conjunta producto del proceso de conducción que llevamos desde Compromiso Sindical”, aseguró.

image.png Guadalupe Aguiar, candidata a secretaria general de SiDUNSJ

Por su parte Miguel Ángel señaló que la gente detrás de la lista que encabeza viene trabajando desde hace tiempo en la política gremial. “Nos venimos reuniendo hace años, y en esas reuniones salió mi nombre para encabezar la lista, fue una propuesta que surgió entre todos”, aseguró. La lista con otra estructura se presentó en los comicios pasados, perdiendo la conducción, pero logrado el 42% de los votos, por lo que el trabajo este año está enfocado en lograr más adherentes para dar un giro a la conducción del gremio que ampara a la docencia universitaria sanjuanina.

48272840_10217110474544375_6837151914447077376_n.jpg Miguel Ángel Grimalt, candidato a secretario general de SiDUNSJ

Propuestas de conducción

Miguel Ángel señaló que tienen un listado de ejes y propuestas en caso de convertirse en secretario general del gremio, destacando como puntos principales lograr un gremio que sea abierto. “Hoy atiende de 9 a 11 y necesitamos más tiempo”, aseguró. Además, detalló: “Proponemos un gremio más cercano, con un trabajo amplio entre la comisión directiva y los delegados académicos. Crear nuevas secretarias como la de género y salud laboral, que son temas que se discuten mucho en partidarias. Merecemos y tenemos gente capacitada para tener secretarias, y para ello hay que modificar estatutos”.

Para Guadalupe la principal propuesta es continuar la postura de la conducción actual, defendiendo los derechos de los trabajadores docentes. “Merecemos un salario digno, y no este desgranamiento de docentes que se ven obligados a buscar trabajo fuera del ámbito universitario, por la degradación de su salario y la calidad de su trabajo”, señaló.

El rol de los paros como medida de fuerza y la postura de cada candidato

“Los paros son necesarios porque de alguna manera el discurso político incide no solo en la comunidad universitaria, sino en la comunidad sanjuanina. Hay que encontrar formas de visibilizar. Ahora, por ejemplo, en medio del plan de lucha que estamos llevando, los miércoles se harán clases públicas y acciones de visibilización para denostar la forma en la que se desarrolla el trabajo docente en la universidad”, aseguró Guadalupe.

Para Miguel Ángel, defender una posición es difícil si se realizan paros solo por hacerlos, sin que haya una concientización o acción que visibilice la lucha. Al respecto, comentó: “Los mismos alumnos no se hacen parte del reclamo y la lucha del docente. En lo personal estoy a favor de clases públicas, de visibilizar del conflicto, pero siempre en el aula. Hay momentos en donde se puede hacer el reclamo, pero todo el tiempo no. Ahora se cierran los cuatrimestres, y si no se dictan las clases, se perjudica al estudiante”.

Los desafíos de unas elecciones en medio de una pelea nacional

La batalla entre el Ejecutivo nacional y las universidades públicas no es desconocida. Los docentes están en medio, ya que sus salarios se ven impactados por algunas medidas, como la falta de negociación paritaria.

Ante esto, Guadalupe señaló que entienden que es un momento el mundo universitario forma parte de la agenda más importante del país. En ese meollo es que sostienen el modelo de universidad pública, gratuita y popular. “El gobierno nacional viene apuntando a la docencia, los universitarios, estudiantes y trabajadores. Debemos sostener tanto el discurso como los hechos”, aseguró.

Por otra parte, Miguel Ángel reflexionó: “No es fácil el contexto de elecciones, porque si se ve desde afuera, sin estar involucrado en lo que es la universidad, se piensa que es una agresión fuerte, y esto se está ampliando. A mí la discusión es lo más natural, lo anormal es cuando no lo hay. No es cómodo, pero la política es así. Debemos llevar a Buenos Aires la voz de los docentes sanjuaninos y a su vez uno nutrirnos de información, de representación y de líneas de acción”.

El armado de las listas

La Lista 10 – 22 de Noviembre, que tiene como candidato a secretario general a Miguel Ángel está conformada de la siguiente manera:

Secretaria Adjunta: Estela Liliam Kummel

Secretaria Gremial: María Isabel Zalazar

Secretaria de Prensa: Eliana Gabriela Funes Poblete

Secretario Administrativo y de Finanzas: Horacio Wenceslao Córdoba

Secretaria de Actas: Yesica Flores Aranda

Primera Vocal Titular: Margarita del Carmen Moscheni Bustos

Segunda Vocal Titular: Sandra Elizabeth Antuña

Primer Vocal Suplente: Jorge Nicolás Espejo

Segundo Vocal Suplente: Norberto León Fernández Mendoza

“Hay personas jóvenes y personas con mucha trayectoria. Somos personas de trabajo, ninguno deja de atender sus obligaciones, hacemos esto porque nos sentimos comprometidos”, reflexionó Grimalt.

La Lista 3 – Compromiso Sindical, que lleva como candidata a secretaria general a Guadalupe Aguiar está conformada de la siguiente manera:

Secretaria Adjunta: Laura Viviana Atencio Krause

Secretaria Gremial: Ivana Sonia Goya

Secretaria de Prensa: Laura Elba Saavedra

Secretario Administrativo y de Finanzas: Fabián Darío Saffe Vargas

Secretario de Actas: Jorge Avelardo Flores

Primera Vocal Titular: María Ximena Bustos

Segunda Vocal Titular: Liliana Edith De Vita

Primer Vocal Suplente: Ivan José Martínez

Segundo Vocal Suplente: Pablo Javier Padin

“En este nuevo escenario, renovamos la diligencia, siempre desde el mismo modelo, autónomo y coherente. De las 10 personas que integramos la lista para Comisión Directica, cuatro estamos en la comisión actual. Hay también afiliados que darán sus primeros pasos en esta propuesta sindical”, precisó Aguiar.

El perfil de los candidatos

Guadalupe Aguiar es docente de Artes Visuales, de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Egresada de la UNSJ, tiene un doctorado en artes visuales y es investigadora universitaria.

Miguel Ángel Grimalt es docente en la Licenciatura de Ciencias Política y de la Tecnicatura universitaria en Administración Pública, focalizando su formación en política fiscal y política económica. Además, es investigador en la Facultad de Ciencias Sociales.