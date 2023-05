Elecciones de San Juan: se prevén demoras y un alto control policial en pos de la transparencia

WhatsApp Image 2023-05-03 at 11.56.12 AM (3).jpeg

Estas son las principales líneas que se coordinaron entre los policías y la Junta Electoral Provincial:

-"Es una elección mas demorosa y nuestra principal función es llevar tranquilidad para este día", dijo la cortista Adriana García Nieto.

-La comunicación será directa entre Tribunal y la Policía para tener un mapeo de cómo está la provincia. La meta es que estén los cuartos oscuros en condiciones y con autoridades correspondientes y la custodia de las mesas, con indicaciones del tribunal electoral y presidentes de mesas.

-Se estableció la no exhibición de armas largas "porque debe haber ámbito de confianza" en las escuelas.

-El personal policial solo podrá votar dónde está empadronado. No pueden solicitar ser agregados al padrón.

-Las prohibiciones del día de comicio son las tradicionales que fija el código electoral. No se pueden hacer espectáculos públicos y deportivos desde las 8 horas del sábado hasta las 21 horas del domingo. También corre la prohibición de venta de bebidas alcohólicas.

-Sobre reuniones familiares se aclaró qe puede haber cumpleaños "en condiciones controlables, no hay inconvenientes pero no es necesario que estén hasta las 8 de la mañana. La meta del código es evitar actividades con color electoral y que pueda haber desmanes". El tribunal podrá responder sobre cada caso en tiempo real, aseguraron.

-La idea es hacer cesar estos actos codificados como es el funcionamiento de casinos, venta de alcohol y ante cualquier conflicto está el Código de Faltas para aplicar. Si hay disturbios en la escuela la persona puede votar pero luego deberá asumir la responsabilidad y puede ser demorado por los uniformados.

-Debe controlarse no sólo que haya urnas sino también que el cuarto oscuro esté empapelado. Si falta papel se debe consultar con el tribunal.

-La ley dice que las agrupaciones son las responsables de que haya boletas en el cuarto oscuro. A las 7 del domingo deben estar las autoridades de mesa y si hay ausentes, los policías deben consultar al tribunal para recibir órdenes.

-La mesa puede funcionar con una sola autoridad.

-A las 8 si falta material los juzgados de paz cuentan con urnas y padrones. Debe comunicarse esta novedad al tribunal.

-Por resolución del tribunal electoral está fijado qué fiscales pueden estar por mesa. Son hasta dos por subagrupación y por mesa, y uno de ellos funciona como fiscal de agrupación para firmar el sobre. El sobre lleva la firma del presidente y los fiscales por agrupación, es decir, no más de 5 firmas por sobre. Además, las listas pueden designar fiscales generales para las escuelas que autorizan reponer las boletas. Así hay menos gente circulando en las escuelas.

-A las 18 culmina el comicio y si la fila de la mesa sale de la escuela se respeta la intención de votar. Desde las 17 la Policía debe empezar a ordenar a los votantes. "Se estima una votación lenta y por eso debe estar ordenado".

-Los medios de comunicación están autorizados a ingresar a las escuelas para hacer su trabajo, incluso para el escrutinio.

-Cuando sean las 18 horas solo entran al cuarto oscuro para el escrutinio autoridades de mesa, fiscales de subagrupaciones y pueden ingresar los fiscales generales pero se expresan mediante los de subagrupaciones.

-Quien hace el recuento es la autoridad de mesa, los fiscales solo observan.

-Todo lo que parezca delito electoral debe ser evitado.

-Hay un delegado del tribunal electoral en cada escuela con quien se puede interactuar.

-Si se interrumpe el acto eleccionario inmediatamente debe comunicarse al tribunal, preservando la urna, el padrón y se piden instrucciones.

-Para el cierre, una vez hecho el escrutinio y deba trasladarse la urna es fundamental que nunca quede sin custodia la urna. custodia de las urnas debe ser hasta el final.

-Habrá un fiscal de flagrancia en cada departamento, con sede en la comisaría. "Con intención mas preventiva, que represiva. El éxito del operativo es que no haya ningún detenido ni ningún exceso, en la vía pública pero también que se actúe cuando se tenga que actuar", dijo el Fiscal General Eduardo Quattropani.

"Se busca evitar que la Policía tome decisiones por sí misma cualquier problema puede comunicarlo directamente y puede dar órdenes para garantizar la votación. Que no cargue con ningún costo de decisión, ese costo lo tendrá el tribunal electoral", dijo el jefe de fiscales.

-"El presidente de mesa es un ciudadano común y hay que tenerle paciencia. Nadie los apura. A las 22 todo el mundo hablará de la demora pero lo que importa es el voto de la gente", se destacó.

-Las agrupaciones pueden dejar un fiscal controlando las urnas. "Lo que importa es la transparencia. El gol seria que no haya ni un detenido, ayudar a la señora que no tiene movilidad física. Les rogamos la no exhibición de armas largas que es incompatible con la fiesta de la democracia, es un exhibicionismo bélico", expresó Quattropani.

Las personas con discapacidad, el principio es que la urna no se mueve pero si una persona requiere accesibilidad se busca en qué mesa vota, si es primer piso por ejemplo se le avisa a una autoridad una mesa en planta baja que su mesa será ocupada por una persona con discapacidad, en su mesa de arriba un oficial queda custodiando el cuarto oscuro y otro baja la urna y el padrón. Ocupa ese espacio y se le permite a la persona que vote en su urna y se devuelve luego custodiada a su lugar. El aula de planta baja solo funciona para que el elector saque de allí la boleta. El votante con discapacidad puede entrar acompañado con una sola persona de su confianza y la misma no puede acompañar a otra. Solo la autoridad de mesa puede ingresar varias veces con distintas personas si se requiere.

-Suele pasar que vaya la persona a la comisaría denunciando que ya votaron por él. Le deben tomar la denuncia. "No es cierto que votan los muertos, es un invento de los políticos, puede darse un error humano del presidente que cortó mal el troquel", sostuvo Quattropani.

-La persona q no va a votar debe justificar su ausencia para no incurrir en una falta electoral. Recibe una multa si no lo justifica.