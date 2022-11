El sanjuanino que trabajó para Alfonsín en Minería: Josemaría, transición energética y Manes 2023

Eduardo Barrera nació en Rivadavia, estudió ingeniería en Minas y luego partió a España para hacer un doctorado sobre la temática. Se quedó en el país ibérico durante años, pasó por Estados Unidos, trabajó para el Banco Mundial. Pero nunca perdió contacto con la Argentina. Seguía la realidad política y económica a través de funcionarios y empresarios. Hasta que lo llamó el entonces candidato a presidente Raúl Alfonsín. Hablaron de minería. El radical le pidió una propuesta para analizar. No perdieron contacto, pero no se vieron hasta la conformación del Gabinete. El sanjuanino había ingresado al Poder Ejecutivo como secretario de Minería de la Nación. "Entramos extrayendo unos gramos de oro y cuando nos fuimos logramos extraer varios kilos más", dijo en entrevista con Tiempo de San Juan, en un café frente al Centro Cívico, como gráfica de su gestión.

Barrera actualmente vive en España. Sin embargo, como en 1983, no pierde pista del escenario político argentino. Está en San Juan hasta el sábado porque vino a visitar a su familia. Es amigo de ex funcionarios y mantiene una relación correcta, pero distante, con el Gobierno provincial. Valora la política minera local, principalmente por la licencia social que hay y el megaproyecto cúprico Josemaría , ubicado en Iglesia, que tendrá una inversión de 4.000 millones de dólares y una vida útil de 19 años. "Va a arrancar, puede haber marchas y contra marchas porque la situación económica del país justifica que todo el mundo repiense algunas cosas, en que está todo muy revuelto, los precios son muy relativos, la macro no termina de consolidarse, entonces es normal que los empresarios esperen un poco. Pero va a arrancar porque Josemaría es un depósito de clase mundial, la demanda por cobre está y va a seguir estando, porque es absolutamente estratégico para la transición energética", dijo al respecto.

Eduardo Barrera, sanjuanino que trabajó para Alfonsín y que defiende el proyecto Josemaría

En relación a eso, agregó que "las condiciones del entorno no son lo suficientemente buenas como para ir a un ritmo más rápido. Pero hay expectativa para creer que el año que viene haya un cambio importante a nivel país". Esto se debe, según entendió, a la necesidad de un giro en la política minera "que en este Gobierno nacional no existe". "Hay que construir un plan estratégico que permita integrar variables durante un tiempo suficiente como para poder implementar lineamientos y ordenar la situación", reclamó. Al tiempo que pidió "ofrecer al sector privado seguridad" en sus inversiones, "pero también demandarle mayor responsabilidad" en la explotación cierta de las minas. El experto sanjuanino resaltó: "Sin lugar a dudas hay que hacer más minería, es imprescindible para la transición energética porque la mayor amenaza que tiene la humanidad es el cambio climático. Lo vemos con la sequía en San Juan, las inundaciones en otras partes, la fuerza de los huracanes".

Barrera recordó una columna de opinión que publicó para el sitio El Economista con datos precisos al respecto del aumento de la demanda de minerales en el paso del uso de combustibles fósiles a la electrificación. Cito: "Una potencia eléctrica de 1.000 MW (instalada con 200 aerogeneradores de 5 MW), necesita actualmente unas 160.000 toneladas de acero, 2.000 de cobre, 780 de aluminio, 110 de níquel, 85 de neodimio y 7 de disprosio. La misma potencia instalada con gas natural como combustible requiere unas 5.500 toneladas de acero, 750 toneladas de cobre y 750 de aluminio aproximadamente, es decir, unas 25 veces menos cantidad de metales que en el caso de la eólica (Valero, et al. 2018 a,b)". La conclusión: "Esto implica un aumento vertiginoso de la demanda de metales en la próxima década (IMF Working Paper 21/243)". De ahí la importancia del proyecto Josemaría, como también de Filo del Sol y Los Azules. "El cobre es el mineral número uno", destacó en el mano a mano con este medio.

88ceea13-8150-43c9-a439-f835504446eb.jfif

Por otra parte, la vida del ex funcionario continúa ligada a la política, en particular al radicalismo. Es parte del "Facundo Manes 2023". Describió al candidato presidencial como un hombre "cercano, empático, que escucha al otro, como buen médico". Por eso, Barrera pertenece al think thank Con Argentina, que reúne a los principales profesionales que asesoran al neurocientífico. El sanjuanino tiene una relación personal con Manes. Se conocieron a través de la hija del minero, que también se dedica a la neurociencia, e hizo una pasantía en la clínica del aspirante radical al sillón de Rivadavia. Estrecharon vínculos y ahora trabajan juntos. "Facundo va a ser candidato seguro, maneja la Convención con su hermano, Gastón", sentenció quien en los '80 fungió como operador político en San Juan. De hecho, selló acuerdos con Don Leopoldo Bravo para posicionar un candidato a gobernador que fuese acompañado por el bloquista Juan Gilberto Maratta. Algo que no sucedió por una feroz interna con la rama de juventud del partido histórico.