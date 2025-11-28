El sábado Milei se va a ver una semifinal, ¿de qué?

Invitado por Adolfo Cambiaso , el capitán de La Natividad -La Dolfina, el presidente de la Nación, Javier Milei , regresará este sábado a un terreno poco habitual para su agenda, al participar de la semifinal del Abierto Argentino de Polo . La cita deportiva tiene como rival a UAE Polo y arranca a las 16.30.

“Es amigo de Cambiaso”, aseguraron fuentes cercanas al Presidente al explicar que el Jefe de Estado aceptó una invitación, tal cual lo hizo en 2024, cuando fue recibido allí con aplausos.

Se espera que Milei participe acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y que ambos ocupen el palco la vuelta olímpica del Campo Argentino de Polo, en el barrio porteño de Palermo.

Fuentes de Presidencia agregaron que su participación depende del clima y que se cancela si llueve. Este partido es, en rigor, la primera semifinal del campeonato, en la que La Natividad-La Dolfina buscará su lugar en la gran definición.

Milei es un seguidor del equipo y de su líder Cambiaso. Cuando aceptó otra invitación en 2024, lució la camiseta conmemorativa que le regalaron debajo de su clásica campera negra y entregó con una sonrisa el trofeo a los campeones entre la ovación del público.

Si está despejado, Milei se mostrará en un ámbito más allá de lo institucional, algo que no hace con frecuencia. La última vez fue en campaña, para presentarse con su banda en el Movistar Arena.

Milei tiene cita este sábado con Cambiaso. Antes, canceló su viaje a los Estados Unidos donde tenía como objetivo asistir al sorteo del Mundial de Fútbol 2026 que será el próximo 5 de diciembre.

Allí se especulaba con una foto con el campeón del mundo, el capital de la Selección Argentina de Fútbol, Leo Messi.

La decisión la tomó en medio de la escalada de las polémicas entre el Gobierno y la AFA. La Asociación del Fútbol Argentino, es conducida por Claudio “Chiqui” Tapia, quien será su titular con mandato hasta 2028 y tiene una excelente relación con Messi.