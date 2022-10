El regreso del Dante

Hay mucho pasillo, reunión y apertura a nuevas negociaciones dentro de los partidos políticos de San Juan. Lealtad Justicialista no es la excepción y un dirigente que supo ocupar lugares gravitantes durante la gestión del ex gobernador José Luis Gioja vuelve al ruedo de una forma más pública. Es que según el propio Dante Elizondo nunca se fue, pero ahora aparece más seguido, incluso en las fotos que su espacio toma para publicar en las redes sociales. El ex Ministro de Turismo está convencido que Gioja puede ser nuevamente candidato bajo el amparo de la Ley de Lemas recientemente aprobada. También tiene un mensaje de apoyo al peronismo nacional y no esquiva que su mayor fuerza y potencial está en Capital, departamento en donde construyó gran parte de su carrera.