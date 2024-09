El radicalismo suspendió la afiliación de los diputados que sostuvieron el veto a la reforma previsional

En tanto, a Roxana Reyes y Gerardo Cipollini, de Santa Cruz y Chaco respectivamente, quienes estuvieron ausentes a la hora de votar pero forman parte de esa división dentro del bloque, se le pidió al Tribunal que decida si se los suspende.

Hubo un quinto diputado radical que había visitado la Casa Rosada y luego cambió el sentido de su voto en favor del oficialismo: se trata del correntino José Tournier, que en rigor no está afiliado al partido, a pesar de formar parte del bloque.

El tema de los radicales oficialistas fue sometido a votación y el resultado fue categórico: 11 a 1 elevar al tribunal los 6 casos. El único voto en contra de tratar el tema fue el de Andrés "Peti" Lombardi, un dirigente del riñón del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Acto seguido, se hizo una moción para suspender preventivamente a los cuatro diputados radicales afiliados a la UCR que protagonizaron ese acto que para muchas autoridades partidarias fue una traición horas antes de la sesión en la que se podía caer el veto presidencial.

Ahí el resultado fue igual de lapidario: se aprobó por 10 votos contra 2 suspender preventivamente a los 4 de la foto con Milei. Se opusieron el mendocino Lombardi y la dirigente misionera Pamela Encina, cercana a Arjol, uno de los suspendidos.

La decisión de la Convención Nacional se produjo después de un fuerte debate interno en la UCR tras lo sucedido en la sesión en la que quedó ratificado el veto presidencial de Milei a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso, tras un impulso fuerte del radicalismo.

Ese órgano partidario es presidido por Gastón Manes, hermano de Facundo Manes, diputado nacional por Buenos Aires, que es secundado por el porteño Hernán Rossi, de Evolución, el sector que a nivel nacional lidera Martín Lousteau.

Días atrás, Rossi ya había adelantado en redes su intención de pedir la suspensión de los radicales que visitaron Casa Rosada.

"De acuerdo a los Art. 8, 29 y 53 de la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical, vamos a impulsar la suspensión preventiva de la afiliación de aquellos diputados que no apoyaron la decisión del partido de rechazar el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria, hasta tanto el Tribunal Nacional de Ética de la Unión Cívica Radical juzgue su conducta", escribió.

"En otro orden, es destacable la actitud de los legisladores que sí fueron orgánicos y coherentes con sus convicciones personales y las del partido", destacó.

La resolución de la Convención ahora sostiene: “Al tratarse el veto presidencial, cuatro Diputados Nacionales afiliados a la Unión Cívica Radical e integrantes de nuestro Bloque se apartaron de lo que ellos mismos habían sostenido en la primera votación y acompañaron el veto presidencial, incurriendo en una grave inconducta partidaria, y generando un grave daño a la credibilidad y honor de nuestro partido".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ConvencionUCR/status/1835773577494512122?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1835773577494512122%7Ctwgr%5E954564d949618cd0e313727475896140730c83e2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fpolitica%2Fucr-suspendio-afiliacion-diputados-radicales-votaron-favor-veto-milei-jubilaciones-sacaron-selfie-casa-rosada_0_BP5uecWwQ4.html&partner=&hide_thread=false Resolución de la Mesa Directiva de la Honorable Convención Nacional de la UCR ante las Conductas de Diputados Nacionales pic.twitter.com/miCAotBFJV — Convención Nacional UCR (@ConvencionUCR) September 16, 2024

"Aún más graves fueron los argumentos esgrimidos durante la sesión y en los medios de comunicación, en el sentido de que se habían equivocado en los cálculos, y que su brusco cambio de opinión se fundaba en la necesidad de garantizar el equilibrio fiscal…”, manifestó la Convención.

Además, se resolvió instruir al presidente del Comité Nacional del Partido, Martín Lousteau, y a los jefes de bloque de ambas Cámaras, Rodrigo de Loredo y Eduardo "Peteco" Vischi, para que junto con las demás autoridades partidarias, convocando también a los gobernadores del partido "procuren establecer una mesa de diálogo en la cual se busque unificar criterios en el accionar legislativo y así evitar situaciones" como la de los cinco radicales se votaron con Milei, contra lo decidido por la UCR.

El diputado Campero cuestionó su suspensión

Mariano Campero, el diputado que tomó la selfie y fue una de las voces cantantes en todo el asunto del veto a los jubilados, hizo un descargo en redes tras ser sancionado y le pegó a Lousteau.

"Ante este jaque, ratifico que pocas veces en mi vida actué con tanta convicción, como cuando decidí blindar el equilibrio fiscal de este Gobierno. La defensa de las instituciones es dejar gobernar. A Alfonsín, a De la Rúa y a Macri no los dejaron gobernar. Con Alberto Fernández, que tuvo el peor índice de jubilaciones de los últimos 20 años, ningún kirchnerista dijo nada. Ningún kirchnerista", lanzó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/mariano_campero/status/1835777347288719622?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1835777347288719622%7Ctwgr%5E954564d949618cd0e313727475896140730c83e2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fpolitica%2Fucr-suspendio-afiliacion-diputados-radicales-votaron-favor-veto-milei-jubilaciones-sacaron-selfie-casa-rosada_0_BP5uecWwQ4.html&partner=&hide_thread=false Ante este jaque, ratifico que pocas veces en mi vida actué con tanta convicción, como cuando decidí blindar el equilibrio fiscal de este Gobierno.



La defensa de las instituciones es dejar gobernar. A Alfonsín, a De la Rúa y a Macri no los dejaron gobernar. Con Alberto Fernández,… — Mariano Campero (@mariano_campero) September 16, 2024

"Y no estoy hablando solamente de los peronistas. También hay radicales kirchneristas. En Tucumán, jugué el ballotage con Milei. El 80% del radicalismo jugó con Massa. ¡Públicamente, el radicalismo jugó con Massa!", sostuvo.

Campero apuntó a los que movilizaron su suspensión y les dijo que no son "dueños" del partido. "No tienen derecho a expulsar a diputados votados por los ciudadanos en la boleta Bullrich-Petri. Los que hoy piden expulsiones quieren volver al país que dejó el kirchnerismo. El ministro de 'la 125' quiere una Argentina kirchnerista. No retrocedamos 20 años", disparó directamente contra el senador porteño.

Críticas a Martín Lousteau y las redes radicales caldeadas

Desde Mendoza, Pamela Verasay, diputada de Alfredo Cornejo, uno de los gobernadores de mejor sintonía con Milei, también se quejó de la decisión de la Convención y apuntó a Lousteau.

"Presidir la Unión Cívica Radical debería tratarse de escuchar la voluntad de la sociedad, construir consensos y comprender realidades territoriales, no utilizar una conducción transitoria y débil para imponer un pensamiento disfrazado de verdad absoluta", esgrimió la legisladora.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PameVerasay/status/1835779881424363962?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1835779881424363962%7Ctwgr%5E954564d949618cd0e313727475896140730c83e2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fpolitica%2Fucr-suspendio-afiliacion-diputados-radicales-votaron-favor-veto-milei-jubilaciones-sacaron-selfie-casa-rosada_0_BP5uecWwQ4.html&partner=&hide_thread=false Presidir la Unión Cívica Radical debería tratarse de escuchar la voluntad de la sociedad, construir consensos y comprender realidades territoriales, no utilizar una conducción transitoria y débil para imponer un pensamiento disfrazado de verdad absoluta. https://t.co/lTLFNiSRWZ — Pamela Verasay (@PameVerasay) September 16, 2024

El diputado Francisco Monti también manifestó su rechazo a la decisión. "Absoluto REPUDIO al ajusticiamiento selectivo contra los diputados @LuisPicat @CerviPablo @mariano_campero @MartinArjol @roxanareyessc y @gcipolini. Nuestros bloques de @diputadosucr y @ucrsenado votaron divididos infinidad de veces sin q la burocracia partidaria porteña aplique sanción alguna", escribió en X.

Y abundó: "Mi respeto y respaldo a colegas que vienen librando enormes batallas contra el rancio kirchnerismo en cada uno de los rincones del país, donde los latigazos del poder duelen de verdad y donde la militancia política se ejerce con verdadera vocación de servicio y de cambio profundo".

Se sumó, desde el PRO, Damián Arabia, alfil de Patricia Bullrich, filoso contra el jefe de la UCR.

"Cuando Lousteau votó en contra de su bloque, ni lo suspendieron ni lo investigaron. Se ve que el Comité cooptado por el ex ministro de economía de Cristina tiene una 'ética' selectiva. Mi solidaridad", expresó, siempre afín a la controversia en redes.