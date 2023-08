El libertario José Peluc dijo que pelearán por los cargos del IPEEM y del Tribunal de Cuentas

"Producción y Trabajo siempre le reclamó al gobierno de Gioja que dividía el oficialismo de ese momento un bloque con el Partido Bloquista y le daban esos cargos. ¿Qué te podía controlar el Partido Bloquista si eras del mismo frente del oficialismo? Es cierto que la Constitución habla de los partidos porque en esa época no se hacían frentes. Pero acá hay tres frentes que han obtenido minoría y vamos a exigir el respeto y vamos a llegar a las últimas consecuencias para que se empiece a respetar las cosas como son", lanzó Peluc en diálogo con Canal 13 San Juan.

"El pueblo te vota en cierta minoría y ojo, no es porque queremos el cargo, queremos el control. Si quieren lo hacemos ad honorem no tenemos ningún problema porque ninguno de este frente depende del Estado para vivir", remarcó Peluc.

Entonces, nosotros lo que queremos es el ejercicio del control de la minoría, de los gastos que tienen los municipios, de los gastos que tiene la provincia. Eso queremos controlar. Eso es lo que debemos controlar", remarcó el libertario.

Y continuó: "Entonces, tanto que le reclamó Producción y Trabajo al gobierno de Gioja y eso que tengo todas las versiones taquigráficas y todo, ellos ahora deberían actuar en consecuencia a lo que reclamaron durante tanto tiempo. Me tocó reclamarlo cuando estuve en Producción y Trabajo. Entonces si vienen a hacer las cosas bien, es cumplir con lo que tantas veces hablaron", opinó.

Sobre el Tribunal de Cuentas

Respecto del Tribunal de Cuentas, que audita las cuentas provinciales y municipales, de acuerdo a artículo 258º de la Constitución Provincial, los miembros del organismo son elegidos de la siguiente manera:

1. El Presidente, el Vicepresidente, y uno de los Vocales por la Cámara de Diputados a propuesta del Poder Ejecutivo, conservando sus cargos mientras dure su buena conducta y cumplan las obligaciones legales conforme a las disposiciones de esta Constitución.

2. Los dos Vocales restantes, por la Cámara de Diputados a propuesta de uno por cada bloque de los partidos que hubieran obtenido representación en ese cuerpo en orden subsiguiente al partido mayoritario, durando en sus cargos el mismo período que los diputados, pudiendo ser reelectos. En el caso de resultar una sola minoría, ésta propondrá los dos Vocales.

El Instituto será dirigido y administrado por un Directorio compuesto por: un presidente, un vicepresidente y dos vocales; los dos primeros serán designados por el Poder Ejecutivo; los dos vocales serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Cámara de Diputados cuya designación corresponderá a uno por cada Bloque de los partidos que hubieran obtenido representación en ese cuerpo, en orden subsiguiente al partido mayoritario. Los miembros del Directorio durarán cuatro años en sus funciones.

En la próxima Cámara, la que asumirá en diciembre, entraron en mayo representantes por tres frentes que son el PJ con 23 escaños, Juntos por el Cambio con 12 bancas y Desarrollo y Libertad con 1. Pero al menos dentro del primero se espera, como ocurrió en este periodo, que haya subdivisiones en bloques, por parte de los miembros del Partido Bloquista y del giojismo.

En 2019 entraron en el Tribunal de Cuentas el bloquista disidente Enrique Conti y el bloquista Daniel Pérez Celedón y ahora terminan su gestión. Se sumaron a los miembros permanentes que son el presidente Isaac Abecasis, la vicepresidenta Graciela Chavez, y el vocal primero Aldo Molina.

Sobre el IPEEM

Respecto del IPEEM, que se encarga de disponer de las áreas mineras de San Juan para ser entregadas a terceros mediante contratos de riesgo para la exploración con opción a explotación, la ley de creación del organismo establece que será dirigido y administrado por un Directorio compuesto por: un presidente, un vicepresidente y dos vocales.

Los dos primeros son designados por el Poder Ejecutivo; mientras que los dos vocales son designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Cámara de Diputados cuya designación corresponderá a uno por cada Bloque de los partidos que hubieran obtenido representación en ese cuerpo, en orden subsiguiente al partido mayoritario. Los miembros del Directorio duran 4 años en sus funciones.

Actualmente preside el IPEEM Eduardo Machuca, el vicepresidente es Jorge Roca, el primer vocal es Juan Pablo Perea y el vocal segundo es Alejandro Quinto Bravo. Perea es un íntimo colaborador de Marcelo Orrego desde hace años, fue quien diseñó durante los años de trabajo en el equipo el plan de políticas a implementar en un eventual gobierno y ahora suena como futuro ministro de Minería. En el caso de Bravo, es bloquista, hijo del ex caudillo Leopoldo Bravo.

Peluc: "Milei es presidente en primera vuelta"

Por otro lado, Peluc se mostró confiado sobre octubre: "Javier Milei es presidente en primera vuelta”, aseguró el sanjuanino y dijo que esto se dará debido a que el porcentaje obtenido el domingo 13 por el candidato es elevado y que a esa cifra hay que sumarle los votos “robados”. En este sentido, volvió a carga contra Larreta por la desaparición de boletas.

“No se disputa ningún electorado”, dijo en relación a las elecciones de octubre y los demás candidatos a presidente, y agregó que el resultado obtenido el domingo 13 se dio porque “supimos interpretar el mensaje de la gente” y que gracias a esto se pudo “consolidar la imagen de Javier Milei”.

“No ganamos nada”, dijo Peluc, pero aseguró que los resultados son el puntapié inicial para poder tratar de captar más votantes. En este sentido, contó que “la gente se dio cuenta” que los demás candidatos no tienen propuestas claras y que eso es lo que “más nos fortaleció”. “El pueblo no aguanta más. Los pueblos nunca se suicidan y nos lo demostró”, agregó y reiteró que con “Milei se acaba la fiesta”.

Por otro lado, sobre la denuncia pública por el “robo de votos”, el candidato de diputado nacional dijo que “no fue algo puntual, ni aislado. Ha sido en toda la provincia. Y, todos saben que ha sido así”. Y agregó que “los nuestros los han visto” a los fiscales de la fuerza de Larreta en San Juan que tapaban o se llevaban votos y que luego de comunicarse con candidatos de otras provincias fue algo que se repitió.

“En todas las provincias estaba pasando lo mismo. Obviamente viene de ahí –por la fuerza de Larreta-, porque es la vieja práctica política. No puedo dejar pasar en una nota o un discurso decirle a la sociedad lo que es cada uno. Se cabo la mentira, se acabó la hipocresía. Anoche me preguntaban si me llamaron de Juntos por el cambio, no me llamaron y no quiero que me llamen. Desde el2003 al 2023 se saludaban –ganadores y perdedores- y se tiraban flores después de las elecciones y mirá cómo estamos. Es hora hablar con la verdad y venimos para hablar con la verdad”, concluyó.