El kirchnerismo se movilizó a la sede de la Corte Suprema para respaldar a Cristina

Dirigentes políticos, sociales, sindicales y militantes se movilizaron esta tarde hacia el Palacio de Tribunales para respaldar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, bajo la consigna "Democracia o mafia judicial". El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue el último orador del acto : "Que no les quepa duda, este partido judicial también impide que no se cumplan los derechos más básicos, que tienen que ver con el laburo, los precios, de la salud, de la telefonía". Y luego prometió: " Este año vamos a llenar las urnas de votos y romper la proscripción para que Cristina decida ser lo más conveniente y nos lleve de nuevo como lo hizo una y otra vez a la victoria."

Acompañado del ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, que no hizo uso de la palabra, el Jefe Provincial apuntó contra el Poder Judicial que "se animaron a escribir en un papel que Cristina nunca iba a poder ser elegida como representante de nuestro pueblo" y que quienes "empujaron esa sentencia" dicen que "no está proscripta y que es una fantasía nuestra".

"Le decimos acá que no: si Cristina quiere ser y el pueblo va a acompañar, Cristina va a poder ejercer cargos", lanzó, para luego acusar a la Corte Suprema de "no mover un dedo para encontrar a los responsables intelectuales y materiales" del atentado contra la Vicepresidenta

"Que no les quepa duda, este partido judicial también impide que no se cumplan los derechos más básicos, que tienen que ver con el laburo, los precios, de la salud, de la telefonía", afirmó, para luego señalar que “es la justicia que no funciona y no da respuestas a nuestro pueblo".

Kicillof también le reclamó a la Corte Suprema por el fallo que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires por la Coparticipación Federal y que "nunca dijeron nada contra el préstamo del Fondo Monetario Internacional que se tomó ilegalmente".

Según afirmó, el Poder Judicial busca "ensuciar a la dirigencia popular" y "limpiar y encubrir a los dirigentes políticos y empresarios de la derecha, que cuando cometen delitos nunca terminan en la tapa de los diarios y nunca cumpliendo condena".

"Pareciera creer que cuando no se tienen los votos, se tienen los fallos y las sentencias. Esto se tiene que terminar en la Argentina, no se puede vivir en una democracia de rodillas", lanzó.

"La Corte ante la que estamos manifestando es la del 2X1 que trató de darle beneficios a los genocidas. No nos olvidamos que ese fallo se torció en la calle", lanzó el Gobernador, que recordó la complicidad del poder judicial contra gobiernos como los de Hipólito Irigoyen y Juan Domingo Perón.

Además de Kicillof, hicieron uso de la palabra el titular de la CTA, Hugo Yasky; la titular del Sitraju, Vanesa Siley; el padre de Opción por los Pobres, Francisco "Paco" Olveira; y la dirigente de Madres de Plaza de Mayo Cármen Arias.

Entre los presentes, estuvieron la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque; los diputados nacionales Leopoldo Moreau, Eduardo Valdés; el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer; el titular de la AFIP, Carlos Castagneto; el titular del gremio de Canillitas, Omar Plaini; el secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo; el titular de SUTEBA, Roberto Baradel; la senadora bonaerense Teresa García; los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza) Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Pablo Zurro (Pehuajó); entre otros. Tal como estaba previsto, el diputado nacional Máximo Kirchner no asistió al acto.

En horas de la tarde, las primeras columnas de militantes habían comenzado a marchar por la avenida 9 de Julio, para ir hacia Tribunales. También, los primeros grupos de militantes comenzaron a agolparse frente al Palacio de Justicia, ubicado en la calle Lavalle.

La convocatoria impulsada por La Cámpora y otros sectores del kirchnerismo reclama la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y el repudio a la sentencia de la causa Vialidad, a la que definen como una "proscripción" contra la Vicepresidenta, que incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La fecha conmemora los siete años de aquella citación récord del fallecido juez Claudio Bonadio a la ex mandataria para que responda en ocho indagatorias.

"Es un pedido que viene de abajo y los dirigentes nos ponemos al frente", explicó el intendente de Ensenada, Mario Secco, uno de los impulsores de la movida. De hecho, los organizadores se vienen reuniendo semanalmente en lo que ya bautizaron como "Mesa de Ensenada", por el rol de anfitrión que cumple el mandatario kirchnerista.