El kirchnerismo sanjuanino trabajará para que el pueblo convenza a CFK que sea candidata

A las 17:30 del martes 6 de diciembre comenzó la lectura del veredicto en la conocida popularmente como Causa Vialidad . Allí se conoció la sentencia a CFK: seis años de prisión efectiva e inhabilitación a ocupar cargos públicos de por vida. Luego de eso las repercusiones no demoraron en salir, e incluso la misma Cristina brindó un mensaje desde su despacho donde dejó en claro que se baja de cualquier candidatura para el 2023, algo que sorprendió e hizo ruido en sus seguidores. Desde San Juan, referentes del kirchnerismo hablaron sobre la posibilidad de que Cristina Fernández no juegue fuerte para el 2023.

Ruperto Godoy, principal referente de Cristina en la provincia , aseguró a Tiempo de San Juan que respeta la decisión que tomó la vicepresidenta de bajarse de cualquier candidatura posible, pero no se resigna a la idea que no sea candidata. “Necesitamos la calidad de una candidata con absoluto coraje, fortaleza y decisión, que sabe que para fortalecer a la mayoría necesitamos un gobierno que tenga el poder y la fortaleza y la única que lo puede hacer es ella. Si el pueblo pide, Cristina quiere. Vamos a militar para que el pueblo quiera”, aseguró.

Si bien no tuvo oportunidad de conversar con la vicepresidenta, Godoy señaló que la ve totalmente fuerte pero conmovida. Para el kirchnerista, Cristina entiende el poder de otra manera, buscando favorecer a los sectores menos desfavorecidos, por lo que no descarta que siga trabajando y ordenando la fuerza política. En ese contexto encuentra la esperanza para que dé marcha atrás y busque la presidencia en las próximas elecciones.

image.png Ruperto Godoy junto a Cristina Fernández de Kirchner

“En lo personal siempre quiero que Cristina sea candidata”, señaló a este medio Pablo Ruiz, referente de La Cámpora. Y continuó “ayer fue clara a la hora de poder comunicar su decisión, pero falta, hay tiempo”. Para el militante, hay que ser respetuosos a las decisiones tomadas por CFK, pero no descarta que pueda haber un cambio de opinión con el paso del tiempo.

image.png Pablo Ruiz, referente de la Cámpora y Máximo Kirchner, hijo de CFK

Quien también opinó sobre la determinación de Cristina de no ser candidata a nada, fue el referente de Patria Grande, Horacio Quiroga. El diputado provincial aseguró en comunicación con este medio que puede o no ser candidata, pero que eso no influirá en su rol de conductora del movimiento y del proyecto político. “Sin especulación de orden electoralista, si es o no es candidata para nosotros no es un problema, ya que es una conductora y es lo que ordena. Habrá que analizarlo. No hay que olvidar que en el 2017 y 2018 tampoco había claridad si iba a ser o no candidata”, aseguró el legislador.

Pese a ello, señaló que, como integrantes del proyecto político que integra la vicepresidenta, deben pedirle y hacerle entender que “es necesario que sea candidata”. “Creo que no tendrá problemas en reconsiderarlo”, dijo esperanzado.

image.png Horacio Quiroga, acompañado de Roberto Gattoni, actual vicegobernador de San Juan y Ruperto Godoy.

Mientras los seguidores de Cristina esperan que la vicepresidenta reconsidere su postura, en su alocución minutos después de conocido el veredicto ella fue clara y concisa. “El 10 de diciembre del 2023 no voy a tener más fueros, así van a poder dar la orden de que me metan presa. Sí, presa, pero nunca una mascota. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa, la misma de la que salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fue mi compañero”, sentenció. Candidata o no, se sabrá recién el año que viene.