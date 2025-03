El kirchnerismo firmará el pliego de García Mansilla, para poder debatir en el recinto el nombramiento de los jueces

El segundo paso de la estrategia que se definió en las últimas horas es presentar un pedido de sesión especial para la semana que viene con un temario acotado al tratamiento de los pliegos de Lijo y García-Mansilla con la intención de rechazarlos.

“Teníamos 24 de los 34 senadores en contra del pliego, con la designación por decreto se incrementó el número”, explicaron. “Si los que públicamente dicen que están en contra, como el PRO y algunos senadores radicales, mantienen lo que dicen vamos a tener quórum y los vamos a rechazar”, agregó la misma fuente.

Esa frase deja en claro que en Unión por la Patria saben que necesitan sentar a todos los propios y, además, a algunos de los ajenos para poder alcanzar el quorum y avanzar en el rechazo a los nombramientos. En el caso de los primeros, deben logran que no se escape ninguno de los legisladores que responden más a los gobernadores que al Instituto Patria. Por el lado del resto, podrían sumar a los más disidentes de los bloques “amigables” pero, de nuevo, esto solo tendría resultado si sienta a los 34 senadores en sus bancas.

El pasado 25 de febrero el bloque K había emitido un comunicado en donde señalaba que rechazaba “de forma categórica” la designación en comisión en la Corte Suprema por tratarse de una maniobra “que viola de manera tajante lo dispuesto por la Constitución Nacional”.

“La designación por decreto cayó muy mal en el Senado y quedó explicitado en la Asamblea Legislativa en donde sólo fueron 21 de los 72 senadores. Ellos -LLA- son 6 esto significa que de los otros bloques solo enviaron 15 senadores”, agregó la fuente consultada.

Esto quedó explicitado en voz de un senador radical expresó su descontento al señalar que “faltaban 3 días, hay conjueces, no es cierto que la Corte no podía trabajar”, en referencia al argumento del Ejecutivo para justificar las designaciones.

El peronismo había planteado una posible salida al conflicto, que implicaría discutir una ampliación en la cantidad de miembros de la Corte Suprema. Esta estrategia permitiría al oficialismo y a la oposición negociar nuevos candidatos, como ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se acordó la designación de Carlos Rosenkratz y Horacio Rosatti. Sin embargo, según un legislador kirchnerista el oficialismo “no parece dispuesto a negociar y busca imponer sus decisiones por decreto”.

Frente al conflicto que se puede generar que en las próximas horas la Corte Suprema acepte la licencia de Lijo y le tome juramento como ya lo hizo con García Mansilla, los legisladores K no dudaron en señalar que se declarará “nulo de toda nulidad” el accionar de los magistrados.

“Si no le ponemos un límite van a seguir violando la Constitución y avasallando lo que es prerrogativa del Senado en particular y del Congreso en general. No tratamos el Presupuesto, no tratamos los nombramientos, no podemos hacer nada. Dicen que van a nombrar 150 jueces, ¿qué van a hacer, los van a nombrar en comisión un año y después a otros 150 al año siguiente? Esto es trabajo del Senado no del Ejecutivo”, explicaron.

En este escenario el Gobierno deberá pensar estrategias para poder sortear una eventual avanzada contra los nombramientos. Aunque algunos en Casa Rosada señalaron como opción la posibilidad de retirar los pliegos de Lijo y García-Mansilla y que queden en comisión por un año, un viejo asesor los desasnó y explicó que para que eso pueda suceder, necesitan “ir al recinto, conseguir el quórum y votar para retirarlo”.

Mañana comienza el período de sesiones ordinarias y el kirchnerismo busca ganar la iniciativa, por lo menos en la Cámara alta en donde ya definió sus primeros pasos. Ahora comenzará una ronda de negociaciones con los otros bloques para conseguir el quorum y forzar una sesión que les permita desestimar los nombramientos por decreto a la Corte Suprema de Justicia.

En este contexto, todo hace suponer que se encaminan a un triple choque ya que la decisión impactará en el Ejecutivo y también en el Máximo Tribunal que avanzó rápidamente, por lo menos en el caso de García Mansilla, en tomarle el juramento.