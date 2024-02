El jefe libertario en Diputados se defendió: "No soy una rata, soy..."

“Considero que soy un hurón, no una rata, ¿y sabés lo que hace el hurón? Caza ratas . Si hay alguno que se sienta rata que se ponga el saco y salga a decirlo”, apuntó Zago, asumiendo una distinción que el presidente Milei no hizo.

Zago tomó cierta celebridad ante los ojos de los no tan sumergidos en el mundo de la política y la información por ser la cara del fracaso de la Ley de Bases, o Ley Ómnibus, ya que fue el vocero de la vuelta a comisión de la norma, por lo que perdió tanto el dictamen en comisión, como el voto que había conseguido “en general”.

Zago, desconocedor dela técnica parlamentaria, sostuvo al principio que la ley quedaría lista para volver a tratarse en particular. Cuando en medios afines le advirtieron que por la vuelta a comisión perdía todo lo avanzado, primero acusó por lo bajo a Pichetto de hacerle "una emboscada”, pero luego mudó su discurso afirmando que él ya lo sabía, y que había sido una orden del presidente. El mismo Javier Milei salió en ayuda de sus legisladores confirmando la versión, aunque dos días más tarde, y luego de que Guillermo Francos, el ministro del Interior, y en televisión, dejara en claro que habían cometido un error, discutiendo hasta el final la validez de la aprobación en general de la ley.

Sobre ese punto en particular, afirmó que “volver a tratar la ley Bases no parece ser factible, pero en las sesiones ordinarias es probable que se debata por temas, en forma más ágil”. No obstante, resaltó que la ley ómnibus “se puede destrabar vía gobernadores, en especial en el Senado”.