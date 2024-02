Diputada y esposa de un importante funcionario de Milei votó contra la Ley Ómnibus y denuncia presiones

La decisión de Torres fue castigada desde el oficialismo, y algunos le recordaron el nombramiento de su marido al frente de la Agencia Nacional de la Seguridad Social.

Torres salió al cruce de las críticas y acusaciones: “No creí que pensaran que yo iba a tomar decisiones en función del mandato que Osvaldo ocupa. Siempre consideré que él ocupa el cargo por su capacidad técnica, porque es uno de los que más sabe del sistema previsional, por la historia de gestión que tiene. No tenía en mi mente que eso fuera para ejercer presión sobre mí”, señaló, al tiempo que recordó que votó la ley en general y, en la discusión en particular, había apoyado muchos artículos e incisos.

“Veo un kirchnerismo y un oficialismo que no tienen grieta porque me han descalificado por ser ‘la mujer de’. Existe ese menosprecio y me llama la atención frente a un partido que dijo que había que cortar los vínculos con el Vaticano, se ve que para algunos es bueno la libertad de pensamiento, pero si somos mujeres o ‘parejas de’ tenemos que volver a la época pasada de aceptar lo que el marido dice y no tener opiniones propias. A esta altura, eso no da”, remató.