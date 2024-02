El increíble motivo por el que un juez frustró el ingreso de los últimos designados de Uñac y levantó furia

Dieron una conferencia de prensa para festejar, pero no notificaron. Así puede definirse en pocas palabras la increíble omisión de los profesionales del gremio SEP (respaldados por los ex abogados de la provincia en la etapa de Sergio Uñac) que dejó en ascuas a los miles de ingresantes de última hora que había dejado la gestión saliente. Lo que ha levantado una fuerte crisis interna en el peronismo, reprochando a los responsables de que la maniobra no haya podido ser consumada estando a apenas un paso de hacerlo.

Eso efectivamente ocurrió y el gobernador Orrego lo primero que hizo fue derogar vía decreto esas designaciones de urgencia, que representaban una fuerte erogación adicional a las cuentas públicas. Uno de los gremios estatales de mayor sintonía con el uñaquismo, el SEP, presentó una acción de amparo en Tribunales, que fue aceptada por el juez del 8vo. Civil Walter Otiñano.

En el medio, el SEP comenzó un silencioso trabajo de captación de nuevos afiliados al amparo de la conducción uñaquista, que se vio alentada por la sentencia del magistrado al que había designado en ese lugar. Y se presentó en conferencia de prensa para celebrar la novedad, exhibiendo el triunfo judicial que permitía el regreso de los designados.

Eso desató la euforia en el espacio político del ex oficialismo, muchos de cuyos dirigentes se habían quedado sin cargos. La gran mayoría de esos designados de última hora, luego reincorporados por el juez Otiñano, eran ex funcionarios o familiares de ellos. El alcance de la medida es difusa: de piso eran 2.000 nuevos empleados públicos –muchos de ellos que habían trabajado como contratados, pero Uñac nunca los había designado- pero las expectativas del SEP era llegar hasta los 5.000.

Los designados eran y son –ahora más aún- motivos de tironeos y cuestionamientos internos en el uñaquismo. Primero por esos cruces devenidos por las demoras de Uñac en decidir esas designaciones, luego por quiénes resultaban los favorecidos.

La euforia por el fallo de Otiñano duró poco porque una semana después, el 30 de enero, otro juez civil –Héctor Rollan- dio por decaída la acción invocando que se había vencido el plazo de 3 días para notificar a la demandada. Y ahora que se conoció el fallo, más furia aún levantó entre los dirigentes peronistas que se quedaron afuera por ese inexplicable error que le adjudican no sólo a los abogados del SEP sino a los que lo asesoraban por afuera, según fuentes partidarias.

El abogado del SEP es Daniel Lisandrello, pero en el peronismo todos señalan al equipo de la asesoría legal que acompañó hasta último minuto a Uñac en el despacho oficial. Encabezada por el abogado Carlos Lorenzo, principal fuente jurídica de Uñac como gobernador y frustrado ex candidato a intendente en Capital, donde obtuvo un muy escaso apoyo en votos pese al gigante aparato publicitario que lo respaldaba. Con relación también con otro gremio estatal fuerte, UPCN: un misterio aún sin develar el motivo por el que la estrategia de Uñac y Lorenzo se volcó por intermedio del SEP y no de UPCN, donde tanto Uñac como Lorenzo tienen fuerte relación política y hasta afectiva. Un motivo que puede explicarlo es el corrimiento de Pepe Villa al orreguismo, pero ese mismo movimiento fue copiado por el SEP.

Lisandrello habló con Tiempo de San juan. Admitió haber consultado la defensa con el ex asesor jurídico del gobierno de Uñac, Carlos Lorenzo, entre otros profesionales. Y dijo que no se trató de un olvido sino que "estaba ampliando demanda alegando inconstitucionalidad por un hecho nuevo (el nuevo decreto) que no tiene otra vía procesal idónea, máxime si la litis no ha sido trabada".

Y agregó que si bien el fallo de Rollan no está formalmente apelada, se encuentra "a pasos de pasar a Cámara" para ser revisada.

Hacia ellos se dirigen los dardos que por lo bajo dedican todos los militantes políticos del oficialismo que se quedaron sin contención, desempleados luego de 8 años de militancia, como consecuencia de un grosero error procesal de los abogados. Peor aún, ante las designaciones en altos cargos que advierten entre los más altos funcionarios de la gestión anterior, contenidos en organismo como el Tribunal de Cuentas, el IPEEM o las asesorías de los legisladores.

En esos términos se expresa el fallo de Rollan al desarticular el efímero festejo del SEP dando por desistida la acción. La sentencia toma pasajes periodísticos publicados en los medios. Allí, señalaron según la sentencia que “este fallo no está firme aún porque no hemos corrido traslado. Una vez que se tenga esto y salga la providencia que nos ordena el traslado, lo correremos y publicaremos edictos como manda el proceso”. Según la sentencia de Rollán, en la conferencia participó el secretario general del sindicato José Alberto Díaz “quien destacó que el fallo sienta precedente”.

Pero los festejos parecieron haber pesado más. Justo cuando todos los designados se preparaban que recibir la novedad sobre cuando serían reincorporados, la omisión de ese paso que ellos adelantaron en la conferencia fue el disparador que los dejó a todos afuera. “Jugaron con la expectativa de todos los que iban a pasar a planta, pero los dejaron tirados”, dijo dolido uno de los afectados señalando al gremio y a los asesores jurídicos de Uñac.

