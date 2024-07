El hermano de un famoso streamer kirchnerista votó a Milei: ¿Cómo lo tomó?

Flechad Lali Espósito, enamorada: qué siente por Pedro Rosemblat que no sintió por nadie más

Rosemblat reveló una intimidad familiar al contar la inclinación político de su hermano y lanzo una hipótesis: “Si yo no fuese quien soy, él no estaría fiscalizando para Milei… creo. Digo, no hay una argumentación económica ni política, hay una cosa de una intensidad más emocional”.

Embed - Pedro Rosemblat con Iván Schargrodsky en #OnTheRecord

Además, aseguró que la cuarentena habría afectado esta decisión: “Pienso que mi hermano Valentín tenía, cuando arrancó la cuarentena, 14 años y comprendo que le haya generado eso. Estuvo un año encerrado en su casa, sin poder ver a sus amigos, con un gobierno que no le permitía salir sino que le decía ‘los contagios los están propagando la gente de tu edad porque van a las clandestinas’”, explicó la actual pareja de Lali Espósito.

“Me sirvió para advertir lo que en un momento se llamaba, creo que hoy ya no se puede llamar así, el ‘Fenómeno Milei’, antes de que explotara. Porque cuando nosotros teníamos entre 15 y 18 no existía una reivindicación irónica y cínica de la Dictadura, por ejemplo”, analizó.