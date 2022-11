El guiño de Cristina a la militancia: "Yo voy a hacer lo que tenga que hacer"

El joven dirigente, muy cercano a CFK, señaló que “el futuro es con todos, pero para los trabajadores, fundamentalmente, el futuro es con vos", le dijo.

"El pueblo no se olvida que cuando en 2019 necesitábamos un gesto de grandeza, fuiste la primera en pensar en la Argentina", agregó Achával.

Luego de Achával tomó la palabra Abel Furlán, el kirchnerista que desbancó de la secretaría General del gremio de metalúrgicos al histórico Antonio Caló. Furlán, tras agradecer a Cristina que "has sido muy generosa con nosotros", recordó que "Cristina dejó su gobierno con apenas 23% de inflación y con un poder adquisitivo jamás visto".

Tras criticar el “brutal ajuste” del gobierno de Mauricio Macri, Furlán también coló un palito para el presidente Alberto Fernández: “Una paritaria no va a solucionar el problema de la inflación. Necesitamos un bono, se lo pedimos en privado y en público al compañero Presidente"

Furlán terminó el discurso diciéndole a la vicepresidenta que “no te hemos invitado a pedirte que seas candidata. Queremos agradecerte". Eso fue apenas unas horas después que desde la poderosa UOM de Córdoba señalaron que esperaban que “hoy Cristina lance su candidatura”.

El mensaje de Cristina

“Quería estar acá porque, después de algunas cosas, no hay mejor lugar donde estar que con trabajadores y trabajadores. Este compañero, Abel Furlán, era diputado nacional en 2016, con Axel, el Cuervo, Máximo, que bancaron las ideas y las convicciones por sobre todas las cosas. Este representante gremial votó en contra del endeudamiento con los fondos buitres”, dijo al abrir su discurso la Vicepresidenta.

“Hoy se cumplen 2 meses y 3 días de eso que vieron por TV, que yo también vi y que no me di cuenta. Dicen los psicólogos y los psiquiatras que es mejor, porque una experiencia así te acompaña por el resto de la vida. No me pude sacar de la cabeza la imagen de qué hubiera pasado si gatillaban”, reflexionó CFK en relación al intento de magnicidio del que fue blanco.

“Después de eso que pasó, de reflexión y de información, podemos sacar algo de un hecho tan espantoso. La primera conclusión es que esos presuntos indignados que tiraban teas a la Rosada eran pagados por empresarios vinculados al anterior gobierno, alguno de los que endeudó a la Argentina”, afirmó.

“Al final no eran gente indignada con la política, eran pagados, córtenla con la mentira, si a uno le encontraron 50 mil dólares en un allanamiento. Esa fuerza que dice que dará seguridad, en su gestión puso al frente de la escuela de Inteligencia, a una Miss Argentina. Estoy resignada a que la justica no investigue, porque me quieren de acusada, no de víctima”, aseguró CFK sobre la investigación en relación al intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre pasado.

“En 2015 la CGT peleaba para que los trabajadores no pagaran Ganancias. Ese año, recuerdo, el salario era el más alto en dólares, en la UOM ganaban 2400 dólares por mes. Perdimos la elección por 670 mil votos, y 1,1 millones pagaban ganancias”, afirmó.

Para la Vicepresidenta la recuperación del salario "tiene que ver con que vuelva a pagar el salario de acuerdo a la productividad es algo por lo que deben luchar los sindicatos. Por eso, también es necesario que se dé una suma fija que recupera el salario de los trabajadores. Y esto no va en detrimento de las paritarias".

En relación a la necesidad de políticas que tiendan a la redistribución del ingreso afirmó que: "en el tema de los precios, desde los medios de comunicación nos dicen que el Estado no debe intervenir porque los mercados lo resuelven. Si los mercados fueran transparentes, estuvieran atomizados y se contar con información clara..., pero estamos ante mercados absolutamente concentrados con cadena de valor en las que hacen valer su poder. En esto es el Gobierno el que tiene que terciar en la redistribución del ingreso, como lo hacíamos en nuestros gobiernos".

"El ministro de Economía está haciendo un gran esfuerzo administrando las consecuencias de lo que pasó", dijo en relación a Sergio Massa.

"Uno de los grandes problemas de la República Argentina es la inequidad tributaria y la laxitud fiscal. Hay 891 mil trabajadores y trabajadoras que pagan impuestos a las ganancias y 640 mil trabajadores autónomos, 1 millón y media de personas físicas pagan el impuesto a las ganancias, esas personas representan el 30% del total de ganancias y 226 mil sociedades comerciales representan el 52%", enumeró para luego agregar que: "Los que se llevan la productividad, los que ponen los precios en los supermercados y en las fábricas pagan mucho menos de ganancias que cualquier trabajador".

En un tramo de su discurso Cristina Fernández de Kirchner hizo referencia a sus críticas hacia el interior de la coalición gobernante: "quiero ser sincera frente a mis compañeros y compañeras trabajadoras: los editorialistas hablan del experimento del Frente de Todos que no dieron resultado. Las decisiones políticas hay que juzgarlas y evaluarlas en el momento en el que fueron tomadas".

"Cuando el macrismo endeudó el país de una manera demencial, cuando volvió el FMI que Néstor le había dicho que se fuera... Yo tenía la responsabilidad, como responsable de la fuerza con mayor cantidad de votos, y el escenario internacional era complejo. En Estados Unidos, Trump iba a ser reelecto presidente y había puesto 45 mil millones de dólares con el FMI para sostener a Macri. En lo regional, el compañero Lula que hoy es presidente estaba preso, en Ecuador Rafael Correa estaba exiliado...", dijo en relación al año 2019.

"En nuestro país, esta ciudadana tenía que tomar una responsabilidad para que esas políticas no fueran ratificadas. Y no estaba muy acompañada, vamos a hablar a calzón quitado y que nadie se siente ofendido, que nadie lo sienta como un reproche. Muchos decían que el ciclo de Cristina estaba terminado, algunos movimientos sociales no veían tan mal las ayudas que recibían del macrismo, los dirigentes de la CGT no parecían tan decididos a enfrentar esas políticas. Tuve que tomar una decisión de crear el Frente de Todos y no me arrepiento porque pudimos lograr el objetivo. No votamos en contra de nombres, votamos a favor o en contra de políticas, no de personas", declaró.

"En 2014 tuvimos una gran discusión cuando creamos el Observatorio de Precios para discutir entre los distintos eslabones de las cadenas comerciales. Hoy se cayó la teoría de que cuando aumentan los salarios, aumentan la inflación. Es mentira, nunca ha habido una participación tan baja de los trabajadores en el PBI como la que tenemos hoy, absolutamente regresiva", afirmó la Vicepresidenta, y aclaró que "esto no empezó con el gobierno del 2019, vamos a decirlo. Esto empezó con un gobierno que decidió endeudar una vez más a la Argentina y hoy tenemos que gastar dólares en el pago de deuda y aceptar los condicionamientos del FMI".

"Es necesario que los trabajadores vuelvan a participar en la política, en el modelo de organización política del país, Eso es lo que trajo el peronismo y es lo que nunca nos van a perdonar: poner a los trabajadores y trabajadoras en la discusión del modelo de país", reflexionó.

"Es necesario un nuevo acuerdo democrático en la Argentina. Vivimos en una sociedad donde todo el mundo se informa a través de un celular, pero nadie está informado de lo importante. Necesitamos una acuerdo democrático en el que no esté presente una política basada en la violencia y desear la supresión del otro", reflexionó CFK.

"Necesitamos poder discutir en la mesa los partidos políticos, los sindicatos, las centrales empresarias el modelo de país y cómo salir de la economía bimonetaria. Es imprescindible resolver el problema de una sociedad que ha decidido que una parte de su vida sea en dólares. Y que digan que vamos a hacer monedas es solo un eslogan, tiene que ser abordado con seriedad", aseguró la Vicepresidenta, ya en el último tramo de su discurso.

Finalmente le dejó un guiño de esperanza a la multitud que insistía ocn "Cristina presidenta": "Saben que yo voy a ser lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente".