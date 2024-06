El gobierno retiró de la Ley de Bases privatizaciones y el capítulo previsional

“Este dictamen ha sido modificado en más de 30 o 40 sugerencias que fueron incorporadas y que muy gentilmente y democráticamente el bloque oficialista aceptó y acompañó”, destacó el senador puntano.

El presidente provisional del Senado aseguró que “sabíamos que iban a tratar de poner palos en la rueda, que presentarían maniobras para dilatar el tratamiento de esta ley. Pero somos miles y millones los argentinos que estamos dispuestos a atravesar todas las vicisitudes y sobrellevar obstáculos con la confianza en nuestro Gobierno. No estamos solos, nos apoyan millones de argentinos que están esperando que la ley salga adelante”.

En otro pasaje, el presidente de la Comisión de Legislación General enfatizó que “ya han transcurrido seis meses y este Congreso no ha dotado a este Gobierno de ninguna ley”. En ese sentido aseguró que el de Javier Milei es “el único gobierno desde el regreso de la democracia al que no se le ha aprobado ninguna ley en este tiempo, vital para su plan de gobierno. Pareciera que la gran mayoría de quienes conforman la vieja política no entendieron, no ven que el mayor perjudicado es el pueblo argentino”.

Y en ese sentido detalló la cantidad de leyes que en estos 40 años de democracia tuvieron aprobados los presidentes durante los primeros seis meses de gestión: Alfonsín, 30 leyes; Menem, 7; De la Rúa, 1 ley; Néstor Kirchner, 14; Cristina Fernández de Kirchner, 11 leyes; Mauricio Macri, 4; Alberto Fernández, 5 leyes aprobadas… “A Javier Milei y Victoria Villarruel, cero leyes aprobadas hasta el presente”, cerró.

A continuación, se dedicó a detallar puntillosamente el contenido de la norma, reservando para el final las modificaciones importantes incorporadas, que excluyen de las empresas a privatizar Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA, como así también elimina el Título 8 correspondiente a lo previsional.

Comenzó por las emergencias por un año, respecto de lo cual señaló que “no hay ninguna duda del estado que este Gobierno encontró al asumir, precedido por el peor gobierno de la democracia, que dejó una pobreza de casi 50%; inflación del 200%; camino a la hiperinflación; stock de deuda bruta de 425.294 millones de dólares”.

“Estamos acumulando hoy reservas”, enfatizó y destacó la baja de inflación que se está dando. “Le dimos prioridad al gasto, al equilibrio fiscal… Sabemos que falta mucho, hay que salir del cepo. Necesitamos aumentar la base monetaria, y eso se hace con exportaciones, y eso se logra con esta ley que tiene RIGI”, señaló Abdala.

Al referirse a la emergencia, destacó la cantidad de emergencias que pidieron y tuvieron otras administraciones, desde Eduardo Duhalde a la fecha.

Al referirse a la privatización de empresas públicas, dijo que el objetivo de esta administración fue siempre “que las empresas no gasten más de lo que les entra. Y lamentablemente desde el primer semestre de 2023, el déficit operativo de las 33 empresas públicas se multiplicó en 6 veces en términos reales. Perdieron 2.451 millones de dólares, casi 14 millones por día”.

En cuanto a la promoción de empleo, Abdala habló de la necesidad de salir del estancamiento, que hace que la registración formal solo alcance a 6 millones de personas. Habló de “décadas de informalidad; es lamentable afirmar que el modelo de 8 horas en nuestro país ya no es la regla. La mayoría no tiene los aportes correspondientes, no hay una política de empleo que esta ley puede llegar a permitir”. Y remarcó la necesidad de “generar la confianza para que el empleador se anime a tomar nuevos y más puestos de trabajo”. Y detalló que el BID ubica a la Argentina como “el país con el mayor costo no salarial de América Latina”.

Luego habló el senador libertario de la modernización laboral. “Tenemos que tener un estado del siglo XXI. Se agrega un registro único de registración laboral, con gran apoyo para los cientos y miles de PyMEs. Incorpora puntualmente a las obligaciones provenientes de la seguridad social”.

Destacó también que en Diputados se habían eliminado las sanciones a los bloqueos. “En esta propuesta se vuelven a incorporar”, aclaró.

Al hablar del RIGI, puso como ejemplo lo sucedido en su provincia, San Luis, durante la gestión de Adolfo Rodríguez Saá. La provincia durante ese tiempo “creció con reglas claras”, destacó. Y fue, dijo, “porque tuvimos este régimen de incentivo a los capitales. Fue dinero que se volcó a los sanluiseños”. Abdala trazó esa analogía en la comparación de lo que es el RIGI hoy, y cómo San Luis se benefició “para siempre”. Agregó que “con halago nos decíamos que San Luis era otro país; con el RIGI queremos decir que Argentina es otro país”.

Sostuvo que con el RIGI se buscará “que venga el dinero que hoy no está en Argentina, tenemos que competir con otros países. Me sorprendió mucho que los argentinos no han estado de acuerdo con esta política. No nos sorprendería que otros países lo cuestionaran, pero no que lo hagan los argentinos”.

Las modificaciones

A continuación leyó las modificaciones que fueron incorporadas al dictamen trabajado en comisiones. Por ejemplo en el artículo 3°, donde se estableció la prohibición de disolver los organismos vinculados a la cultura, como así también las siguientes instituciones: CONICET, el Malbrán, la ANMAT, Enacom, ARN, CONAE, CNEA, CONEU, CNV, Incucai, UIF, INTA, INTI, el Banco Nacional de Datos Genéticos; APN, SENASA, CENARD, entre otros.

Del artículo 7° se eliminaron Aerolíneas, Correo Argentino y RTA como privatizables. Y se eliminó el título 8° previsional.

Abdala concluyo resaltando el “enorme y valioso apoyo que tiene esta ley de Bases, no solo de los senadores, sino de los gobernadores, PyMEs, emprendedores que quieren movilizar la economía, los productores, comerciantes, empleadores que quieren generar nuevos puestos de trabajo, los jóvenes en busca de oportunidades; los estudiantes, todos los ciudadanos que día a día sueñan con una Argentina mejor”.

Y concluyó pidiéndoles a los senadores aprobar la ley Bases. En nuestras manos está la posibilidad de dar un paso firme por la Argentina de las oportunidades”.