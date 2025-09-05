viernes 5 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Divisas

El gobierno logró un cierre de semana con el dólar quieto, tras intervenir con más dinero del Tesoro

El gobierno nacional mantuvo su política intervencionista en el mercado para que el precio del dólar no se dispare.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El dólar mayorista cerró este viernes con una baja de $7,50 y quedó en $1.355, tras una jornada marcada por fuertes ventas oficiales en el mercado de cambios y en futuros. Pese al retroceso del día, la divisa acumuló un avance semanal de $13 (+1%) en la antesala de las elecciones legislativas bonaerenses.

Lee además
El Gobierno anunció que finalmente intervendrá en el precio del dólar.
Llamativa reacción

Volantazo del Gobierno: comunicó que intervendrá directamente en el precio del dólar
cfk, tras la decision oficial de intervenir el dolar con fondos del tesoro: que quilombo...
Redes sociales

CFK, tras la decisión oficial de intervenir el dólar con fondos del Tesoro: "Qué quilombo...

Según estimaciones privadas, el Gobierno habría vendido unos u$s285 millones en esta rueda, lo que lleva a cerca de u$s600 millones el total utilizado durante la semana para contener al tipo de cambio, que llegó a superar los $1.370 en los primeros días.

En el segmento minorista, el dólar oficial se ofreció a $1.386,80 en el promedio de bancos que releva el BCRA, mientras que en el Banco Nación operó a $1.340 para la compra y $1.380 para la venta. Con el recargo impositivo, el dólar tarjeta quedó en $1.794.

En cuanto a las cotizaciones financieras, el dólar MEP subió 0,2% hasta $1.380,44 y el contado con liquidación avanzó 0,3% para ubicarse en $1.385,01. El dólar blue, en tanto, se negoció a $1.365 en el mercado paralelo.

Los datos oficiales confirmaron además la primera intervención del Tesoro en el mercado de cambios luego del anuncio de Pablo Quirno. Los depósitos en dólares de la cuenta del Tesoro en el BCRA cayeron u$s238 millones, mientras que los depósitos en pesos aumentaron en $270.743 millones, equivalentes a u$s198 millones al tipo de cambio minorista de $1.368,25. Esa cifra coincide con el monto operado en el mercado, en tanto que el remanente de u$s40 millones se destinó a pagos a organismos internacionales.

¿Cuáles son los motivos que hacen que crezca la cotización del dólar?

En medio de los últimos escándalos políticos, la cercanía de las elecciones legislativas y las maniobras del Banco Central, el dólar volvió a ganar protagonismo en las últimas semanas. El repunte de la divisa reabrió un viejo interrogante del mercado sobre cuál debería ser el “precio de equilibrio” hacia fin de año.

Después de haber dejado atrás la barrera de los $1.250 en julio, el dólar oficial escaló hasta rozar los $1.380 hacia fines de ese mes. Luego moderó el ritmo, aunque se mantuvo en el rango de los $1.300, y en la actualidad se mueve alrededor de los $1.375, en gran medida gracias a la intervención oficial.

Factores detrás de la presión cambiaria

El mayor movimiento del dólar no responde a un solo elemento sino a una serie de variables que confluyeron al mismo tiempo. Entre ellas, el desarme de las LEFIs, que volcó más de $15 billones a la plaza financiera, generando abundancia de pesos. A eso se sumó la demanda estacional de divisas vinculada al pago de aguinaldos y las vacaciones, además del llamado “trade electoral” que consiste en la compra de dólares como cobertura frente a la incertidumbre política previa a los comicios de octubre.

La reacción oficial

Ante este panorama, el Tesoro y el Banco Central buscaron ponerle un freno a la tensión con una batería de medidas que incluyó más encajes para los bancos, incremento de las tasas de interés y una política monetaria más contractiva. Sin embargo, esas decisiones no lograron moderar la presión compradora y obligaron a un giro de estrategia. El Ministerio de Economía habilitó entonces la intervención directa en el mercado, con el objetivo de enfriar la escalada y suavizar la volatilidad.

Temas
Seguí leyendo

Mirá la cotización del dólar en San Juan tras la intervención del Tesoro

El nuevo asfalto para dos calles icónicas de San Juan, un pedido de años con una solución exprés

Arde la interna libertaria: el Gordo Dan le recordó a Guillermo Francos su pasado kirchnerista

¿Munisaga cerca y Aballay lejos? La versión que dejó la imagen de la renovada Calle 5

Ansiedad de los mercados por las elecciones bonaerenses: qué esperan y qué puede pasar con el dólar

Buenos Aires: quién gana las elecciones claves del domingo

Elecciones en Buenos Aires: a qué hora se conocerán los resultados

Elisa Carrió pidió juicio político... ¿a quién?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
buenos aires: quien gana las elecciones claves del domingo
Números

Buenos Aires: quién gana las elecciones claves del domingo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El negocio de la esquina de San Luis y España está siendo demolido. El local albergó un negocio icónico del comercio sanjuanino. 
Esquina icónica

Demuelen un emblemático local frente al Parque de Mayo: adiós a parte de la historia comercial de San Juan

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital
Gravísimo

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital

Las características de la caza en San Juan, con las aves como la especie más afectada.
Ambiente

Las características de la caza en San Juan: cuál es la especie más elegida y un problema que crece

Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital
Conmoción en las redes

Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital

Tensión en una escuela de Capital por la agresión de una madre contra la directora
Comisaría 29°

Tensión en una escuela de Capital por la agresión de una madre contra la directora

Te Puede Interesar

Este es Alejandro Tati Jofré, el penitenciario ahora detenido.
Escándalo en el penal de Chimbas

Metieron preso al penitenciario denunciado por una estafa de $130.000.000 a veinte de sus compañeros

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Meglioli será pavimentada en un importante tramo. 
Obra pública

El nuevo asfalto para dos calles icónicas de San Juan, un pedido de años con una solución exprés

De Francia a San Juan: Estelle y Dan y su camión de 1957 que recorre Sudamérica
Historias

De Francia a San Juan: Estelle y Dan y su camión de 1957 que recorre Sudamérica

Las crudas coincidencias de la tragedia en Ruta 40 con otro choque que conmocionó a los sanjuaninos
Siniestros viales

Las crudas coincidencias de la tragedia en Ruta 40 con otro choque que conmocionó a los sanjuaninos

Número desconocido, el nuevo documental que explotó en Netflix. video
Tiempo para Ver

"Número desconocido": el documental que se transforma en un thriller con el final más inesperado