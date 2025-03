El giojismo levanta el perfil: activa las juntas y anticipa un camino propio en Diputados

El giojismo salió al ruedo y decidió hacerlo oficialmente con una serie de fotos de una actividad partidaria en Rawson, publicadas en las redes sociales de Juan Carlos Gioja. Dentro del espacio, que comanda cinco juntas partidarias, anticipan un año en el que el justicialismo deberá buscar la unidad para ir con una lista única a competir en las elecciones legislativas el 26 de octubre próximo. Aseguran que no hay plata para afrontar una interna y para financiar también la campaña y que ven al ex tres veces gobernador de San Juan, José Luis Gioja, como el único candidato que garantiza la unidad. Anticipan que dentro de la Cámara de Diputados los dos legisladores del giojismo no votarán siempre en sintonía con el uñaquismo.