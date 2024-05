El gesto de Macri que puede impactar en San Juan; libertarios y peronistas para el 2025; y la vinculación de Randazzo con la provincia

De hecho, el consultor político Maximiliano Aguiar señaló que la imagen del Presidente sigue estable: "Hay un proceso de aceleración de la discusión política muy grande que, por ahora, no se condice con alteraciones en los niveles de aprobación de Milei", dijo en Off the record, el streaming de Tiempo de San Juan. Según manifestó, en el orden nacional, la imagen del león libertario ronda el 50% de aprobación. "Hay un proceso de polarización creciente de la política argentina. Eso se traduce en los tres políticos más gravitantes: Milei, Cristina y Macri", agregó.