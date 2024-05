El fuerte relato del diputado nacional sanjuanino que fue testigo de un crimen a metros del Congreso

image.png

"Había otras personas. Primero estaba la mamá del señor que estaba ahí. Y la verdad que la mamá había quedado muy indefensa. Y otra gente se había metido debajo de una mesa. Y ya no sabía qué hacer para que nadie la metiera", contó el libertario.

"Nos tocó vivir esta situación difícil. Y después quedarnos hasta las horas de la noche declarando y demás", dijo. Peluc confirmó que fue un colaborador suyo quien pudo registrar toda la dramática escena en video. "Yo la verdad que me quedé helado de la situación que estábamos viviendo. Pero bueno, nada que no tengamos que vivir personas normales con una vida normal".

Contó que habló con la mujer. "No sabía que era la mamá en ese momento, le digo '¿qué es lo que es suyo?, y me dice 'mi hijo, pero yo no quiero que vaya a dormir a mi casa porque es muy agresivo'. Entonces me imaginé que esa era la discusión que tenían en la vereda antes de entrar al local con el policía".

Peluc aseguró que "es la primera vez que me toca, pero bueno, todo nos toca en la situación que salimos". Además, comentó que al ser testigo de una muerte sigue colaborando como testigo: "me estoy dirigiendo a la policía central al testimonio y empezamos a involucrarnos en una situación que no tenemos prevista", afirmó

A la par, analizó que "tenemos que seguir haciendo lo que hacemos y tratar de trabajar mucho para que estas personas con ese grado de agresión con su mamá tengan su tratamiento más rápido. Hay que trabajar mucho sobre estas cosas".

El relato del diputado sanjuanino José Peluc fue buscado por medios nacionales.

Madre e hijo, pelea frente al Congreso

El hecho, que ocurrió en la noche de este martes quedó grabado en cámaras de seguridad y también por un asesor del diputado sanjuanino que presenció todo. Fue en el bodegón ubicado en avenida Rivadavia al 1.700, a pocos metros del Congreso de la Nación donde se discute la Ley Bases en el Senado.

Todo habría empezado en la calle con la discusión de un hombre y su madre, de 76 años, quien incluso –según algunos testigos- le habría pegado a la mujer.