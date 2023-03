El Frente de Todos, al borde de la fractura: Sagasti liquidó a Alberto Fernández

El sitio El Destape publicó un on the record de Alberto Fernández, en el que el presidente hablaba de su chance de “ terminar con 20 años de kirchnerismo” .

A pesar de cierta desmentida desde Casa Rosada de las supuestas palabras del presidente, no se lo oyó al mandatario negar lo publicado.

El primero que cruzó al titular del Ejecutivo fue Andrés “El cuervo” Larroque, el actual ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires.

“A veces creo que el presidente no quiere que gane el peronismo”, disparó el ex secretario general de La Cámpora.

Más tarde, la que continuó con la discordia, en tono más elevado, fue la senadora nacional mendocina Anabel Fernández Sagasti.

En sus redes sociales se preguntó “qué significa para quienes murmuran en off con periodistas querer ‘terminar con 20 años de Kirchnerismo'... Privatizar YPF? No trabajar para tener el salario en dólares más alto de LA como en el 2015? Decirle no a las inclusiones jubilatorias? Seguir bajo los designios del FMI in eternum? Terminar con la Vicepresidenta? Terminar con lo comenzó Néstor?".

"Es un deja vú constante el de un puñado dirigentes que pretenden esto. No se dan cuenta que el peronismo kirchnerista no es un eslogan que pueda terminarse con palabras", escribió.

"No se anoticiaron que el kirchnerismo construyó la alquimia entre el esfuerzo colectivo de un pueblo que quiere vivir mejor con representantes que los defiendan sin especulación, sin temor y sin tibiezas. Es necesario volver al coraje de Néstor para combatir el embate neoliberal", concluyó la legisladora, muy cercana a Cristina Kirchner.