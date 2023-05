El Frente de Izquierda obtuvo un bajo porcentaje, pero no baja los brazos

Los militantes de izquierda sabían que la pelea de este domingo no sería fácil, pero no tanto. Cristian Jurado, el referente del MST dentro del FITU en San Juan, reconoció que no fueron los números que esperaban. Recordó que en la elección anterior obtuvieron un 6 por ciento, mientras que este domingo sacaron alrededor de 1 por ciento, según sus apreciaciones, aunque sostuvo que esto los compromete a redoblar la pelea desde abajo y del sector de los trabajadores.