El extraño mensaje de Sergio Vallejos en WhatsApp con una señal al peronismo

El comentario resaltó. Fuentes calificadas indicaron que el empresario, que tiene en su haber la presentación judicial ante la Corte Suprema de Justicia que logró la inhabilitación de Sergio Uñac como candidato a gobernador, no suele referirse al peronismo en los mejores términos, al contrario. ¿Se viene un Vallejos peronista?

Sin título.jpg

Este diario no accedió al resto de la charla. Sin embargo, un miembro del grupo virtual manifestó que el fundador de la agrupación Evolución Liberal tiene un mente aglutinar a peronistas ortodoxos y a libertarios disidentes a la conducción del representante de Javier Milei en San Juan, el diputado nacional José Peluc. También está en contacto con las autoridades del Partido Bloquista.

Vallejos participó recientemente del lanzamiento de una organización de profesionales que adhieren a La Libertad Avanza: La Púrpura. Presenció una charla del ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger. También se tomó fotos con figuras libertarias como la diputada Lilia Lemoine.

No obstante, no tuvo suerte en el fondo de la cuestión. El sanjuanino buscó una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem. No sucedió. En el despacho del colaborador de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, no aceptaron el pedido.

Ciertamente, Vallejos tiene como objetivo transformarse en candidato a diputado nacional por un espacio liberal afín al Presidente. Pero no tiene un partido político que lo avale. ¿Buscará estar bajo el paraguas justicialista?