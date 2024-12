El escenario político cambiante en la UNSJ a seis meses de las elecciones

Por afuera está Velasco, respaldado por el dos veces rector Oscar Nasisi, que inició su vida política en el radicalismo y luego tuvo sintonía con el kirchnerismo. El decano busca captar los votos de la avenida del medio en un momento donde los extremos ocupan el protagonismo.

Las elecciones en junio significa que serán a escasos dos meses de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Hay un proyecto del Gobierno para eliminar esa instancia electoral. Sin embargo, de no ser así, las elecciones nacionales marcarán el pulso de la campaña universitaria.

Todavía faltan muchas fichas por completar. El actual rector competirá, pero sólo lo confirmó a través de voceros. No hizo el anuncio ni tampoco tiene claro cuál será el candidato o candidata al Vicerrectorado. Analía Ponce no hizo amagues para ser nuevamente la compañera de fórmula. No obstante, fuentes de su entorno más próximo no la descartaron. También suena la secretaria de Extensión, la militante kirchnerista del Frente Grande Laura Garcés. En la Facultad de Sociales están entusiasmados con la idea. Berenguer jugará con los decanos, con la excepción obvia de Arquitectura.

Cocinero, por su parte, tiene las fichas acomodadas y listas. Hizo fórmula con la ingeniera María Lucía Martín, excandidata a decana de la Facultad de Ingeniería. Incluso hizo una presentación estilo glam en Pocito. Aprovechó para mostrar gran parte de los aspirante a conducir las facultades. Por Ingeniería, Esteban Fábregas; por Arquitectura, Alejandro Álvarez; y por Sociales, Antonio Molina. Restan Exactas y Ciencias de la Salud.

En tanto, Velasco todavía está en proceso de armado. Nasisi está encargado de sumar voluntades. Quizá el exdirector del EPSE, Víctor Doña, pelea el Decanato de Ingeniería.