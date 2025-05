El EPRE multó por $2.460 millones a Naturgy y la empresa no paga: los argumentos

En tres meses el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) le aplicó cuatro multas millonarias a Naturgy, la empresa que se encarga del servicio de energía eléctrica en San Juan. Las cuatro sanciones suman $2.460 millones y fueron aplicadas por deficiencias de calidad técnica y comercial. Fuentes del EPRE en off aseguraron que la empresa no quiere pagar las multas y que incluso hubo presentaciones en la Justicia para evadir el desembolso. Naturgy no esquivó el tema y a través de un comunicado admitió disconformidad sobre la decisión administrativa e informó que recurrió al Poder Judicial para definir la validez de las multas.